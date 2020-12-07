ЄС і Велика Британія відновили переговори щодо угоди після Brexit

Урсула фон дер Ляйен і Джонсон проведуть телефонну розмову ввечері 7 грудня

У неділю, 6 грудня, Євросоюз і Велика Британія повернулися за стіл переговорів, щоб спробувати знайти компроміс щодо угоди про відносини між сторонами після Brexit.

Про це повідомляє Reuters.

У п’ятницю, 4 грудня, парламентер з боку ЄС Мішель Барньє і його британський візаві Девід Фрост припинили переговори, які тривали протягом тижня, і в спільній заяві констатували, що передумов для досягнення домовленостей поки немає.

Після цього в суботу, 5 грудня, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час телефонної розмови з цього приводу домовилися про відновлення переговорів.

У своїй спільній заяві вони наголосили, що, незважаючи на досягнення компромісу з багатьох питань, в позиціях сторін залишаються серйозні розбіжності, і їх необхідно вирішити, тому вони просять своїх головних переговірників відновити роботу над завершенням угоди.

Вони наголошували на тому, що розбіжності зберігаються за трьома ключовими питаннями – рівності умов, керівництва і рибному промислу.

Перше питання залишається найбільш гострим: ЄС хоче зобов’язати Британію слідувати деяким нормам про субсидії та дотримуватися екологічних та трудових стандарів.

Урсула фон дер Ляйен і Джонсон проведуть телефонну розмову ввечері 7 грудня.

Нагадаємо, Британія формально вийшла з ЄС в січні, але за умовами угоди про вихід вона звільниться від структур ЄС тільки після перехідного періоду з 1 січня 2021 року.

Лідери ЄС на саміті погодилися продовжити переговори з Британією з метою укладення торгової угоди, однак доручили прискорити підготовку до сценарію відсутності угоди.

Раніше Єврокомісія надіслала Британії попередження про порушення угоди про Brexit у зв'язку зі схваленням проєкту «Про внутрішній ринок», що знищує попередні домовленості.

17 жовтня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Лондон тепер готовий вийти з єдиного ринку та митного союзу ЄС без укладення нової угоди про вільну торгівлю.