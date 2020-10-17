Джонсон: Британія готова залишити ЄС без угоди про торгівлю



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Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон

За словами Джонсона, настав час підготуватися до Brexit без торгівельної угоди

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Лондон тепер готовий вийти з єдиного ринку та митного союзу ЄС без укладення нової угоди про вільну торгівлю.

Про це повідомляє агенція Reuters.

За словами Джонсона, настав час підготуватися до Brexit без торгівельної угоди, оскільки Європейський Союз відмовився вести серйозні переговори, додавши, що якщо Брюссель не змінить курс, то угоди не буде.

На саміті щодо Brexit у четвер між ЄС та Британією Брюссель висунув ультиматум, заявивши, що стурбований відсутністю прогресу та закликав Лондон поступитися ключовими суперечливими моментами або готуватися до виходу без угоди з 1 січня.

«Я дійшов висновку, що нам слід підготуватися до 1 січня з домовленостями, які більше нагадують австралійські, засновані на простих принципах глобальної вільної торгівлі», – сказав Джонсон.

Зауваження Джонсона на ультиматум щодо подальших поступок Лондона, можуть підштовхнути Brexit до хаотичного сценарію, хоча британський прем'єр все ще не відкидає можливість того, що ЄС зможе змінити курс та запропонувати Великій Британії кращу угоду.

«Якщо не відбудеться принципової зміни підходу, ми будемо йти на австралійське рішення (угоду про торгівлю між ЄС та Австралією ред.). І ми маємо зробити це з великою впевненістю», – сказав Джонсон.

У Брюсселі повідомили Reuters, що ЄС все ще готується до нового раунду торгівельних перемовин у Великій Британії наступного тижня.

Велика Британія вийшла зі складу ЄС 1 лютого 2020 року. 1 січня 2021 року завершиться перехідний етап, передбачений угодою про Brexit: Британія залишить внутрішній ринок ЄС та Митний союз майже через п'ять десятиліть членства.

Напередодні Саміт ЄС закликав країни Євросоюзу і всіх зацікавлених гравців готуватися до Brexit без досягнення з Британією угоди про торгівлю.

Нагадаємо, цього тижня прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон провів телефонні переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель про торгівлю ЄС і Британії.

На початку вересня Єврокомісія виступила з жорсткою заявою за підсумками надзвичайної зустрічі спільного Комітету ЄС-Великобританія по виконанню угоди про Brexit.