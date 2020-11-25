Байден: Моє президентство не буде третім терміном Обами

Джо Байден вважає, що це неможливо через серйозні зміни, які відбулись за президентства Дональда Трампа

В інтерв'ю NBC обраний президент Джо Байден заявив, що світ, як і США, сильно змінилися за чотири роки президентства Дональда Трампа.

«Моя адміністрація не буде «третім терміном Обами», оскільки світ сильно змінився за роки Трампа. Ми стикаємось із абсолютно іншим світом, ніж він був за адміністрації Обами-Байдена», − сказав обраний президент.

Байден додав, що президент Трамп сильно змінив ландшафт США.

За результатом підрахунку голосів, переможцем президентських виборів у США стає кандидат від демократичної партії Джо Байден з 306 голосами виборників. Чинний президент Дональд Трамп набирає 232 голоси.

Трамп відмовляється визнавати перемогу суперника та говорить про фальсифікації. Республіканці вже анонсували судові позови у штатах, де розрив був мінімальний.

Одразу після виборів підтримав Трампа і держсекретар США Майк Помпео, який фактично оголосив про перемогу президента на виборах 3 листопада.

25 листопада держсекретар США Майк Помпео заявив, що Державний департамент почав процес передачі справ обраному президенту Джо Байдену.

Трамп має реальні шанси повернутися до Білого дому у 2024 році, після наступних президентських виборів у США. Про це зокрема свідчить потужна підтримка Трампа на виборах 2020 року, яка може зберегтися і до наступних виборів. Наразі у середовищі республіканців немає яскравою постаті, яка могла б суперничати з Трампом по популярності.

На думку оглядачів, для цього Трамп повинен визнати поразку та забезпечити плавний перехід влади до команди Джо Байдена. Інший варіант поведінки лише зашкодить йому у майбутньому та відштовхне прихильників.



