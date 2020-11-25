Помпео заявив про початок процесу передачі влади Байдену

Помпео пообіцяв, що зробить все, що «вимагається відповідно до закону»

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Державний департамент почав процес передачі справ обраному президенту Джо Байдену.

Про це пише Reuters.

Помпео пообіцяв, що зробить все, що «вимагається відповідно до закону».

Процес передачі справ почався після того, як це дозволила Адміністрація загальних служб (GSA), федеральне агентство, яке має затвердити зміну президента.

«Сьогодні ми розпочали процес, виконуючи рішення GSA, і зробимо все, що вимагається за законом. Ми доб'ємося цього», – сказав Помпео.

До слова, Байден закликав американців відкинути партійність і «демонізуючу» риторику.

Напередодні штаб Байдена підтвердив початок передачі влади в США. Як відомо, чинний президент США Дональд Трамп запустив процес передачі влади Байдену.

Напередодні Байден озвучив кандидатів на ключові пости в адміністрації Білого дому.

За результатом підрахунку голосів, переможцем президентських виборів став кандидат від демократичної партії Джо Байден з 306 голосами виборників. Чинний президент Дональд Трамп набрав 232 голоси.