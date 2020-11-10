Трамп впевнений у своїй перемозі на виборах: Великий результат буде вже наступного тижня

Дональд Трамп впевнений - у нього вкрали перемогу

Президент Дональд Трамп в черговий раз заявив, що виграє вибори у США

Таку заяву Трамп зробив попри невтішні для нього попередні результати підрахунку голосів, які свідчать про перемогу демократа Джо Байдена.

«Ми добиваємося великого прогресу. Результати будуть наступного тижня. Зробимо Америку знову великою! Ми переможемо!», - написав Трамп.

WE ARE MAKING BIG PROGRESS. RESULTS START TO COME IN NEXT WEEK. MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020





7 листопада через три доби після голосування ЗМІ назвали Джо Байдена переможцем виборів у США. За попереднім підрахунком голосів, Байден отримав Пенсильванію, а значить - він перемагає на виборах,взявши достатню кількість голосів виборників.

Трамп відмовляється визнавати перемогу суперника та говорить про фальсифікації. Республіканці вже анонсували судові позови у штатах, де розрив був мінімальний.



