Трамп впевнений у своїй перемозі на виборах: Великий результат буде вже наступного тижня

Таку заяву Трамп зробив попри невтішні для нього попередні результати підрахунку голосів, які свідчать про перемогу демократа Джо Байдена.

«Ми добиваємося великого прогресу. Результати будуть наступного тижня. Зробимо Америку знову великою! Ми переможемо!», - написав Трамп.

WE ARE MAKING BIG PROGRESS. RESULTS START TO COME IN NEXT WEEK. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!