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    Трамп впевнений у своїй перемозі на виборах: Великий результат буде вже наступного тижня

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    Дональд Трамп впевнений - у нього вкрали перемогу<span>&nbsp;</span> - Трамп впевнений у своїй перемозі на виборах: Великий результат буде вже наступного тижня
    Дональд Трамп впевнений - у нього вкрали перемогу 
    Фото: Gage Skidmore/Facebook

    Президент Дональд Трамп в черговий раз заявив, що виграє вибори у США

    Таку заяву Трамп зробив попри невтішні для нього попередні результати підрахунку голосів, які свідчать про перемогу демократа Джо Байдена.

    «Ми добиваємося великого прогресу. Результати будуть наступного тижня. Зробимо Америку знову великою! Ми переможемо!», - написав Трамп.


    7 листопада через три доби після голосування ЗМІ назвали Джо Байдена переможцем виборів у США. За попереднім підрахунком голосів, Байден отримав Пенсильванію, а значить - він перемагає на виборах,взявши достатню кількість голосів виборників.

    Трамп відмовляється визнавати перемогу суперника та говорить про фальсифікації. Республіканці вже анонсували судові позови у штатах, де розрив був мінімальний.  

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    США Джозеф Байден Дональд Трамп вибори у США
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