Помпео пообіцяв «плавну передачу влади другій адміністрації Трампа»

За словами Помпео, необхідно переконатися в тому, що будуть враховані тільки «законні голоси»

Глава Держдепартаменту США Майк Помпео заявив про готовність до «плавної передачі влади другій адміністрації президента Дональда Трампа».

Про це повідомляє Bloomberg.

«Світ має бути повністю впевнений у тому, що перехідний період до 20 січня буде успішним. Ми готові, світ спостерігає за тим, що тут відбувається. Ми збираємося підрахувати всі голоси», – заявив Помпео.

Він уточнив, що необхідно переконатися в тому, що будуть враховані тільки «законні голоси».

До слова, Джо Байден, який за попередніми даними став обраним президентом США, назвав небажання чинного глави Білого дому Дональда Трампа визнати поразку на виборах «ганьбою».

Як відомо, Дональд Трамп ще не визнав поразку, його команда готує позови в судах кількох штатів для того, щоб призупинити підрахунок голосів. На думку Трампа, вибори в США проводилися з «численними порушеннями».

10 листопада Трамп в черговий раз заявив, що виграє вибори у США.

Як відомо, 7 листопада Байден заявив про обрання президентом Сполучених Штатів. Своєю чергою чинний глава США Дональд Трамп заявив про готовність подати до суду.

Також радник штабу Трампа спростував повідомлення про заклик оточення президента визнати поразку.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що про перемогу Джо Байдена на виборах у Сполучених Штатах говорити зарано.

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