«Путін – вуличний бос, а РФ вже не наддержава». У світі розпочався продаж мемуарів Барака Обами

У книзі Барак Обама розповідає про яскраві події свого президентства та про враження, яке справив президент РФ Володимир Путін

17 листопада розпочався продаж мемуарів 44-го президента США Барака Обами «Земля обітована», які вийшли у видавництві Penguin Random House. Видавництво заплатило автору в 2017 році аванс – 65 мільйонів доларів.

Книга обсягом 768 сторінок, її можна буде купити 19 мовами, серед яких іспанська, португальська, фінська, румунська і китайська. Як пише Радіо Свобода, переклади ще шістьма мовами поки перебувають у роботі.

«Завершення книги – особливе почуття, і цією книгою я пишаюся. У «Землі обітованій» я намагаюся чесно розповісти про свою президентську роботу, про сили, яким ми протистоїмо як нація, і про подолання того, що нас розділяє, щоб демократія працювала для кожного», – написав Обама в Twitter в день виходу книжки.

My memoir, A Promised Land, is out today. I hope you’ll read it. My goal was to give you some insight into the events and people that shaped me during the early years of my presidency. Most of all, I hope it inspires you to see yourself playing a role in shaping a better world. pic.twitter.com/hdZysCpCN9 — Barack Obama (@BarackObama) November 17, 2020





У книзі Обама розповідає про яскраві події свого президентства та про враження, яке на нього справив президент РФ Володимир Путін.

Саме за правління Обами Росія напала на Україну, окупувавши Крим та створивши на Донбасі терористичні маріонеткові псевдореспубліки.

На думку Обами, Росія більше не є наддержавою, у неї слабка економіка, яка залежить від нафти та газу, немає ефективної мережі союзників.

«Володимир Путін нагадує йому про жорстокого, розумного вуличного боса одного з районів Чикаго, але фізично він був нічим не примітний", - цитує уривок з мемуарів New York Times book review.

На думку Обами, Росія за правління Путіна відгородилася від світу, її бояться але через це справжніх друзів та союзників у неї немає.