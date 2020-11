«Путін – вуличний бос, а РФ вже не наддержава». У світі розпочався продаж мемуарів Барака Обами

17 листопада розпочався продаж мемуарів 44-го президента США Барака Обами «Земля обітована», які вийшли у видавництві Penguin Random House. Видавництво заплатило автору в 2017 році аванс – 65 мільйонів доларів.

Книга обсягом 768 сторінок, її можна буде купити 19 мовами, серед яких іспанська, португальська, фінська, румунська і китайська. Як пише Радіо Свобода, переклади ще шістьма мовами поки перебувають у роботі.

«Завершення книги – особливе почуття, і цією книгою я пишаюся. У «Землі обітованій» я намагаюся чесно розповісти про свою президентську роботу, про сили, яким ми протистоїмо як нація, і про подолання того, що нас розділяє, щоб демократія працювала для кожного», – написав Обама в Twitter в день виходу книжки.

My memoir, A Promised Land, is out today. I hope you’ll read it. My goal was to give you some insight into the events and people that shaped me during the early years of my presidency. Most of all, I hope it inspires you to see yourself playing a role in shaping a better world. pic.twitter.com/hdZysCpCN9