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    Трамп пообіцяв ветувати оборонний бюджет з санкціями проти «Північного потоку-2»

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    Дональд Трамп пригрозив Конгресу конфронтацією - Трамп пообіцяв ветувати оборонний бюджет з санкціями проти «Північного потоку-2»
    Дональд Трамп пригрозив Конгресу конфронтацією
    Фото: Gage Skidmore/Flickr

    Проект санкцій був узгоджений обома палатами Конгресу

    Президент США Дональд Трамп пообіцяв накласти вето на оборонний бюджет, в якому є нові санкції проти «Північного потоку-2». Про це Трамп написав у Twitter.

    За словами президента, він накладе вето, якщо з бюджету не вилучать статтю, яка звільняє онлайн-платформи від відповідальності за зміст коментарів користувачів.

    «Дуже сумно, але, схоже, що сенатор Джим Інхоф не включатиме пункт про припинення дії статті 230 до законопроєкту Про оборону. Це дуже погано для нашої національної безпеки і чесності виборів. Є останній шанс зробити це. Інакше я накладу вето!», – написав Трамп.

    Проект оборонного бюджету США на 2021 рік включає розширення санкцій проти газопроводів «Північний потік-2» і «Турецький потік». Проект був узгоджений обома палатами Конгресу.

    21 грудня 2019 року Дональд Трамп схвалив пакет санкцій проти російсько-німецького газопроводу «Північний потік-2». Розчерк пера змусив західних підрядників згорнути будівництво практично готового об'єкта і зберіг за Україною статус транзитера російського газу.

    Для завершення будівництва необхідно прокласти 120 км труб, але РФ  не зможе цього зробити без залучення західних технологій.

    Раніше добудову газогону блокувала Данія, проте у жовтні 2020 року Копенгаген дав дозвіл на прокладання труб Північного потоку-2 у своїх у територіальних водах. Таким чином, головною перепоною для добудови Північного потоку-2 є санкції США від грудня 2019 року. 

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    Теги: США Дональд Трамп Северный поток - 2
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