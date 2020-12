Трамп пообіцяв ветувати оборонний бюджет з санкціями проти «Північного потоку-2»

Президент США Дональд Трамп пообіцяв накласти вето на оборонний бюджет, в якому є нові санкції проти «Північного потоку-2». Про це Трамп написав у Twitter.

За словами президента, він накладе вето, якщо з бюджету не вилучать статтю, яка звільняє онлайн-платформи від відповідальності за зміст коментарів користувачів.

«Дуже сумно, але, схоже, що сенатор Джим Інхоф не включатиме пункт про припинення дії статті 230 до законопроєкту Про оборону. Це дуже погано для нашої національної безпеки і чесності виборів. Є останній шанс зробити це. Інакше я накладу вето!», – написав Трамп.

Very sadly for our Nation, it looks like Senator @JimInhofe will not be putting the Section 230 termination clause into the Defense Bill. So bad for our National Security and Election Integrity. Last chance to ever get it done. I will VETO!