Конгрес США вніс в оборонний бюджет санкції проти «Північного потоку-2»

«Північний потік-2» – газопровід з Росії до Німеччини через Балтійське море довжиною 1200 км

Документ передбачає обмеження для компаній, що надають страхові та сертифікаційні послуги, необхідні для завершення будівництва

Палата представників і Сенат американського Конгресу погодили і внесли в проєкт оборонного бюджету США на 2021 рік поправки, що передбачають посилення санкцій проти газопроводів «Північний потік-2» і «Турецький потік».

Документ передбачає обмеження для компаній, що надають страхові та сертифікаційні послуги, необхідні для завершення будівництва.

Також санкції поширюються на компанії, які надають послуги для модернізації або установки зварювального обладнання яке використовується на суднах, що беруть участь в будівництві, а також їх модифікації або дообладнання.

Президент США може відмовитися від санкцій проти тієї чи іншої особи, виходячи з національних інтересів, йдеться в документі.

Зазначимо, у Німеччині вигадали, як обійти санкції за будівництво «Північного потоку-2».

Як відомо, будівництво газопроводу «Північній потік-2» відновиться в грудні. Пауза в будівництві тривала близько року.

«Північний потік-2» – газопровід з Росії до Німеччини через Балтійське море довжиною 1200 км. Має геополітичне значення для РФ через те, що після його добудови Україна втратить статус головного транзитера російського газу до ЄС.

21 грудня 2019 року Дональд Трамп схвалив пакет санкцій проти російсько-німецького газопроводу «Північний потік-2». Розчерк пера змусив західних підрядників згорнути будівництво практично готового об'єкта і зберіг за Україною статус транзитера російського газу. Для завершення будівництва необхідно прокласти 120 км труб, але РФ не зможе цього зробити без залучення західних технологій.

Раніше добудову газогону блокувала Данія, проте у жовтні 2020 року Копенгаген дав дозвіл на прокладання труб своїх у територіальних водах. Таким чином, головною перепоною для добудови «Північного потоку-2» є санкції США від грудня 2019 року.

Як повідомлялось, Бундестаг відмовився підтримувати «Північний потік-2».

США попередили європейські компанії, що беруть участь у будівництві «Північного потоку-2», про введення майбутніх санкцій.