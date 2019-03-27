Базовий регіон для Ляшка - Центральна Україна, - політолог



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Лідер Радикальної партії Олег Ляшко

Соціологія: найбільшою електоральною підтримкою Ляшко користується в містах та селах центральної частини країни

Відповідно до даних останнього соціологічного опитування, електорат лідера Радикальної партії Олега Ляшка переважно зосереджений у центральній Україні. Про це свідчать результати дослідження, яке проводилося з 5 по 14 березня експертами Київського міжнародного інституту соціології, Соціологічної групи «Рейтинг» та Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.

Експерти дійшли висновку, що найбільшою електоральною підтримкою Олег Ляшко користується в містах та селах центральної частини країни. За фактом центральний регіон буде масово голосувати саме за Ляшко. Разом з тим, соціологи відзначають серйозні позиції лідера Радикальної партії на заході і півночі України.

«Центральний регіон завжди був базовим для Олега Ляшка. Лідера Радикальної партії підтримують в першу чергу жителі сільської місцевості, які найбільш болісно реагують на соціальну проблематику. Тому, в центрі України у Ляшко, на мій погляд, будуть найвищі результати », - вважає керівник Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимира Фесенко.

«Його рідний регіон - Чернігівщина. Він говорить з людьми доступною і зрозумілою мовою. І це - головний фактор. До того ж, Ляшко піднімає проблеми, які найбільше хвилюють жителів цих регіонів. Тому, цілком закономірно, люди його підтримують», - резюмував Володимир Фесенко.

5 березня 2019 року лідер Радикальної партії і керівництво Федерації роботодавців України підписали меморандум про спільні дії по відродженню промислово-індустріального сектора економіки країни.

Центральна виборча комісія на засіданні у понеділок, 25 березня, заявила про завершення реєстрації офіційних спостерігачів на виборах президента 2019. «Всього зареєстровано 2 тис. 344 офіційних спостерігачів від 19 міжнародних організацій та 17 іноземних держав», - зазначили в ЦВК.

Раніше повідомлялось, що Українці на виборчих дільницях 31 березня отримають бюлетені завдовжки один метр і 15 сантиметрів. Цьогорічний бюлетень поб'є рекорд 2004 року, коли виборцям видавали «простирадла» завдовжки 67 см.