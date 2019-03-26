ЦВК завершила реєстрацію спостерігачів на виборах президента



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Всього зареєстровано 2 тис. 344 офіційних спостерігачів

Центральна виборча комісія на засіданні у понеділок, 25 березня, заявила про завершення реєстрації офіційних спостерігачів на виборах президента 2019.

Про це повідомляє прес-служба комісії.

На понеділковому засіданні Центрвиборчком зареєстрував останніх 324 офіційних спостерігача. Це представники від Українського Конгресового комітету Америки, від Бюро демократичних інститутів та прав людини Організації з безпеки та співпраці в Європі.

А також зареєстровані спостерігачі від Швейцарії, Франції, Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами (ENEMO).

Крім того, на виборах в Україні 31 березня будуть спостерігачі від Європейського парламенту, Норвегії, міжнародної організації Silba - Ініціатива за Діалог і Демократію, Словаччини, Національного демократичного інституту міжнародних відносин США, Міжнародного республіканського інституту, європейської платформи за демократичні вибори, Комітету За відкриту демократію.

«Всього зареєстровано 2 тис. 344 офіційних спостерігачів від 19 міжнародних організацій та 17 іноземних держав», - зазначили в ЦВК.

Президентська кампанія стартувала в Україні 31 грудня. Вибори відбудуться найближчої неділі, 31 березня.

Зауважимо, що для зміни місця голосування на виборах президента України заяву необхідно подати не пізніше ніж за п’ять днів до дня голосування, тобто до 25 березня 2019 року включно.

Нагадаємо, з п’ятниці, 22 березня, виборці почали отримувати запрошення для участі у президентських виборах.

Також зазначимо, що Центральна виборча комісія на виборах 2019 відмовила у реєстрації 24 офіційним спостерігачам від Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ, які мають громадянство РФ.

Раніше повідомлялось, що Українці на виборчих дільницях 31 березня отримають бюлетені завдовжки один метр і 15 сантиметрів. Цьогорічний бюлетень поб'є рекорд 2004 року, коли виборцям видавали «простирадла» завдовжки 67 см.