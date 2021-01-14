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    Експерти ВООЗ прибули у Вухань шукати джерела коронавірусу

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    Вперше коронавірус був виявлений у китайському місті Вухань наприкінці 2019 року - Експерти ВООЗ прибули у Вухань шукати джерела коронавірусу
    Вперше коронавірус був виявлений у китайському місті Вухань наприкінці 2019 року
    Фото з відкритих джерел

    Дослідженням займуться десять експертів у сфері вірусології, громадської охорони здоров'я, зоології, епідеміології з різних країн

    Десятеро міжнародних експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я прибули до китайського міста Вухань, щоб розслідувати походження коронавірусу Covid-19. Про це повідомляє АР.

    До складу команди ВООЗ увійшли експерти зі США, Японії, Великої Британії, Австралії, Німеччини, Нідерландів, Катару, Росії і В'єтнаму.

    Представник уряду Китаю заявив раніше, що вони «обміняються думками» з китайськими вченими, але не повідомив, чи буде їм дозволено проводити повноцінну дослідницьку роботу.

    Очікується, що міжнародні експерти спочатку пройдуть двотижневий карантин, здадуть тест на антитіла на Covid-19. Вони мають розпочати співпрацю з китайськими експертами за допомогою відеоконференції, перебуваючи в карантині.

    Група експертів планувала прибути до Китаю на початку січня, але поїздку відклали, бо Пекін до того часу не надав дозволу на їх в'їзд.

    Уперше коронавірус був виявлений у центральній частині китайського міста Вухань. Перший випадок коронавірусу був зафіксований 17 листопада 2019 року. Більшість вчених вважають, що ковід - вірус зоонозного походження. Передбачається, що він міг передатися людині від кажанів, проте неясно, яка тварина стало посередником між кажанами і людиною при передачі вірусу. Найвірогіднішим претендентом вважається панголін, який славиться своїм ніжним м'ясом, а його луска високо цінується в китайській народній медицині. Вважається, що вірус зародився на ринку морепродуктів, де також продається м'ясо екзотичних тварин, у тому числі кажанів і панголінів.

    За даними Worldometer, станом на ранок 14 січня у світі виявлено 92 778 786 випадків Covid-19, зокрема 1 986 900 – летальних, одужали 66 294 162 особи.

    До слова, напередодні нового року у Китаї журналістку відправили до тюрми за репортажі про коронавірус у Вухані. 

    Наприкінці листопада вчені зробили несподівану заяву щодо походження коронавірусу. Зокрема, науковці із Шанхайського інституту біологічних наук стверджують, що коронавірус виник не в Китаї, а в Індії або Бангладеш.

    Теги: Китай тварини наука вірус ВООЗ коронавірус
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