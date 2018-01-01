Бельгія й Нідерланди обмінялися територіями

Бельгія віддала більшу частину території - 16 гектарів, а Нідерланди - всього три гектари

З 1 січня 2018 року почала діяти міждержавна угода, яка змінила лінію кордону між Бельгією та Нідерландами. Про це повідомляє DW. Це обмін став унікальним випадком у повоєнній Європі, коли дві держави мирно домовилися про зміну кордону, при чому Нідерланди отримали від Бельгії більшу територію, ніж віддали їй. Бельгія отримала півострів



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Бельгія віддала більшу частину території - 16 гектарів, а Нідерланди - всього три гектари

З 1 січня 2018 року почала діяти міждержавна угода, яка змінила лінію кордону між Бельгією та Нідерландами.

Про це повідомляє DW.

Це обмін став унікальним випадком у повоєнній Європі, коли дві держави мирно домовилися про зміну кордону, при чому Нідерланди отримали від Бельгії більшу територію, ніж віддали їй. Бельгія отримала півострів площею в 3 гектари, а Нідерланди – 16 гектарів.

Підставою для коригування кордонів була зміна русла річки Маас між містом Эйсден в Нідерландах і бельгійським муніципалітетом Везе.

Внаслідок інженерних робіт на річці у 1960-80-х роках колишній бельгійський острів став півостровом, який має сполучення із Нідерландами, натомість нідерландський острів фізично приєднався до Бельгії.

Старий кордон між Бельгією та Нідерландами

Оскільки обидві держави є членами ЄС та Шенгену, це не створювало проблем для пересічних мешканців, але дуже ускладнювало дії правоохоронців. Ключові проблеми були пов’язані з колишніМ бельгійським островом, що має більшу площу.

В разі повідомлення про злочин Нідерландські правоохоронці не могли туди заходити. Натомість, бельгійські поліцейські могли потрапити туди тільки човном, оскільки вони не мають права їхати на виклик транзитом через територію Нідерландів.

Через це півострів став місцем, де відбувалися злочини, пов’язані за наркотрафіком.

Зрештою там знайшли обезголовлене тіло, і поліція через ці проблеми тривалий час не могла почати розслідування цього злочину.

Саме після цього держави вирішили домовитися про обмін територією