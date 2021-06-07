Поплавський йде зі сцени та з посади ректора: стала відома причина

Поплавський планує піти у відставку та передати повноваження молодому ректору

71-річний Михайло Поплавський зізнався що збирається піти у відставку з посади ректора Київського університету культури і мистецтв. Про це повідомляє ТСН.

Так, знаменитість зовсім нещодавно відсвяткував 28 річницю на посаді ректора університету культури і мистецтв. У програмі «Світське життя» 71-річний артист поділився, що планує піти у відставку та передати повноваження молодому спеціалісту.

«Я хочу передати повноваження молодому ректору і бути головою наглядової ради, допомагати. У мене моторчик в одному місці не зупиняється. Під лежачий камінь коньяк не тече, треба рухатися. Але артист повинен своєчасно піти зі сцени – під оплески, а не щоб його виносили ногами вперед. Завжди має бути межа і почуття міри», – прокоментував своє рішення знаменитість.

Зауважимо, Михайло Поплавський працював ректором Київського національного університету культури і мистецтв від 1993 року до 2015-го.

Наразі формально він є президентом даного ВНЗ.

Додамо, що ректор Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський став спікером на Всеукраїнському форумі Україна 30. Освіта і наука, який тривав в столиці з 31 травня по 2 червня.

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