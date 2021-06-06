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    У принца Гаррі народилася донька

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    Принц Гаррі і його дружина герцогиня Сассекська Меган Маркл вдруге стали батьками - У принца Гаррі народилася донька

    Принц Гаррі і його дружина герцогиня Сассекська Меган Маркл вдруге стали батьками

    Відкриті джерела

    Герцогиня Сассекська Меган Маркл назвала свою дитину на честь королеви

    У королеви Єлизавети ІІ народилася ще одна правнучка.

    «З великою радістю принц Гаррі і Меган, герцог і герцогиня Сассекські, вітають у світі свою доньку Лілібет «Лілі» Діану Маунтбаттен-Віндзор», – йдеться у заяві, яку поширив CNN.

    Як повідомили герцог і герцогиня Сасекські в заяві, Лілібет (скорочено Лілі) народилася 4 червня в міста Санта-Барбара, штат Каліфорнія, об 11:40 ранку за місцевим часом. Дитина й матір почуваються добре.

    Дівчинку назвали Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор – на честь прабабусі Єлизавети, яку в дитинстві називали Лілібет, і бабусі, принцеси Діани.

    36-річний Гаррі і 39-річна Меган вже виховують дворічного сина – Арчі.

    Як повідомлялося раніше, – британці погіршили ставлення до принца Гаррі та Меган Маркл після скандального інтерв'ю американській журналістці Опрі Вінфрі.

    Також сьогодні народний депутат України Юлія Світлична повідомила, що у суботу 5 червня вона народила сина.

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    Теги: Королева Єлизавета II Велика Британія Меган Маркл Принц Гарри
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    У принца Гаррі народилася донька