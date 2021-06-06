У принца Гаррі народилася донька
Принц Гаррі і його дружина герцогиня Сассекська Меган Маркл вдруге стали батьками
Герцогиня Сассекська Меган Маркл назвала свою дитину на честь королеви
У королеви Єлизавети ІІ народилася ще одна правнучка.
«З великою радістю принц Гаррі і Меган, герцог і герцогиня Сассекські, вітають у світі свою доньку Лілібет «Лілі» Діану Маунтбаттен-Віндзор», – йдеться у заяві, яку поширив CNN.
Як повідомили герцог і герцогиня Сасекські в заяві, Лілібет (скорочено Лілі) народилася 4 червня в міста Санта-Барбара, штат Каліфорнія, об 11:40 ранку за місцевим часом. Дитина й матір почуваються добре.
Дівчинку назвали Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор – на честь прабабусі Єлизавети, яку в дитинстві називали Лілібет, і бабусі, принцеси Діани.
36-річний Гаррі і 39-річна Меган вже виховують дворічного сина – Арчі.
Як повідомлялося раніше, – британці погіршили ставлення до принца Гаррі та Меган Маркл після скандального інтерв'ю американській журналістці Опрі Вінфрі.
Також сьогодні народний депутат України Юлія Світлична повідомила, що у суботу 5 червня вона народила сина.
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