Весільну сукню принцеси Діани вперше за 25 років показали публіці (відео, фото)

У Кенсінгтонському палаці відкрилася виставка під назвою Royal Style in the Making, де покажуть весільну сукню принцеси Уельської Діани, а також інші елементи гардероба королівських осіб. Про це пише The Daily Mail.

Весільний ансамбль принцеси Діани демонструється вперше за більш ніж 25 років. Раніше він був частиною виставки в липні 1998 року в будинку предків Діани, Олторпі, майже через рік після трагічної смерті королівської особи.

Разом з сукнею принцеси Діани виставлять багато інших королівських експонатів, які належали принцесі Діані, королеві Єлизаветі II й королеві-матері. На цій виставці британці зможуть побачити не показані раніше предмети з архівів знаменитих королівських дизайнерів.

Головним експонатом буде сукня принцеси Діани. Вона була розроблена Девідом і Елізабет Емануель в липні 1981 року.

Сукня для весілля принцеси Діани була створена британськими дизайнерами Елізабет і Девідом Емануелем. Її вартість оцінювалася в 9 тисяч фунтів (близько 11,5 тисяч доларів), а довжина фати становила 25 футів (7,62 м).

Сукня також має приталений ліф, покритий вставками зі старовинного мережива, який спочатку належав королеві Марії.

Сукня, розшита мереживними аплікаціями і бантами, стала культовою завдяки ефектному інкрустованому блискітками шлейфу, який заповнював прохід в соборі святого Павла в день весілля.





За кілька місяців до відкриття виставки 67-річна Елізабет Емануель говорила, що не може дочекатися, щоб побачити це творіння знову.

Організатори виставки Royal Style in the Making кажуть, що сукня Діани «зараз є однією з найвідоміших в історії весіль».

Виставка відкрилася для публіки 3 червня і триватиме до початку січня 2022 року.

