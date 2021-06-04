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    Весільну сукню принцеси Діани вперше за 25 років показали публіці (відео, фото)

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    Весільну сукню принцеси Діани вперше за 25 років показали публіці - Весільну сукню принцеси Діани вперше за 25 років показали публіці (відео, фото)
    Весільну сукню принцеси Діани вперше за 25 років показали публіці
    Фото з відкритих джерел

    Організатори виставки Royal Style in the Making кажуть, що сукня Діани «зараз є однією з найвідоміших в історії весіль»

    У Кенсінгтонському палаці відкрилася виставка під назвою Royal Style in the Making, де покажуть весільну сукню принцеси Уельської Діани, а також інші елементи гардероба королівських осіб. Про це пише The Daily Mail.

    Весільний ансамбль принцеси Діани демонструється вперше за більш ніж 25 років. Раніше він був частиною виставки в липні 1998 року в будинку предків Діани, Олторпі, майже через рік після трагічної смерті королівської особи.

    Разом з сукнею принцеси Діани виставлять багато інших королівських експонатів, які належали принцесі Діані, королеві Єлизаветі II й королеві-матері. На цій виставці британці зможуть побачити не показані раніше предмети з архівів знаменитих королівських дизайнерів.

    Головним експонатом буде сукня принцеси Діани. Вона була розроблена Девідом і Елізабет Емануель в липні 1981 року.

    Сукня для весілля принцеси Діани була створена британськими дизайнерами Елізабет і Девідом Емануелем. Її вартість оцінювалася в 9 тисяч фунтів (близько 11,5 тисяч доларів), а довжина фати становила 25 футів (7,62 м).

    Сукня також має приталений ліф, покритий вставками зі старовинного мережива, який спочатку належав королеві Марії.

    Сукня, розшита мереживними аплікаціями і бантами, стала культовою завдяки ефектному інкрустованому блискітками шлейфу, який заповнював прохід в соборі святого Павла в день весілля.

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    Весільну сукню принцеси Діани вперше за 25 років показали публіці (відео, фото)
    Весільну сукню принцеси Діани вперше за 25 років показали публіці (відео, фото)
    Весільну сукню принцеси Діани вперше за 25 років показали публіці (відео, фото)
    Фото: РА


    За кілька місяців до відкриття виставки 67-річна Елізабет Емануель говорила, що не може дочекатися, щоб побачити це творіння знову.

    Організатори виставки Royal Style in the Making кажуть, що сукня Діани «зараз є однією з найвідоміших в історії весіль».

    Виставка відкрилася для публіки 3 червня і триватиме до початку січня 2022 року.

    До слова, стримінговий сервіс Netflix відмовився додавати в серіал «Корона», який має історичні неточності, застереження, що це вигадка.

    Теги: весілля виставка серіал
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    Весільну сукню принцеси Діани вперше за 25 років показали публіці (відео, фото)