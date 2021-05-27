Болгарія змінила умови в’їзду для українців

На кордоні треба пред'явити тест на ковід або сертифікат вакцинації

Болгарія з 1 червня 2021 року оновлює умови в'їзду для громадян України. Про це повідомляє пресцентр посольства України в Болгарії.

Згідно з рішенням, на територію Болгарії дозволено в’їзд за умови наявності одного з таких документів:

– сертифіката вакцинації про завершення програми вакцинації проти Covid-19. Завершенням програми вакцинації вважається введення відповідної кількості доз вакцин проти Covid-19 та закінчення 14-денного періоду від дати введення останньої дози вакцини. У документі мають бути вказані особисті дані особи згідно з паспортом громадянина України для виїзду за кордон (латинкою), дата народження, дата вакцинації, торгове найменування та номер партії вакцини проти Covid-19, назва виробника/власника реєстраційного посвідчення, країна, в якій воно видане, та назва компетентного органу, який його видав;

– довідки, що показує негативний результат тесту на Covid-19 методом ПЛР, який має бути зроблений за 72 години до перетину кордону, або негативний результат швидкого антигенного тесту, проведеного за 48 годин до в’їзду в країну. У документі мають бути вказані особисті дані особи згідно з паспортом громадянина України для виїзду за кордон, відомості про лабораторію, що провела дослідження (найменування закладу, адреса та контактні дані), дата проведення тестування, а також прописаний латиницею метод (PCR або RAT) та негативний результат;

– документа, що демонструє позитивний результат тестування на Covid-19 методом ПЛР або швидкого антигенного тесту для осіб, які перехворіли на Covid-19 у період від 15 до 180 днів від зазначеної в документі дати проведення дослідження. Крім того, у документі мають бути вказані особисті дані особи згідно з паспортом громадянина України для виїзду за кордон (латинкою), відомості про лабораторію, що провела дослідження (найменування закладу, адреса та контактні дані), дата проведення тестування, а також прописаний латиницею метод (PCR або RAT) та позитивний результат.

У посольстві зауважили, що дітям до 5 років дозволено в’їжджати на територію Болгарії без надання вищезазначених документів.

«Особам, які здійснюють транзит територією Болгарії та можуть гарантувати негайний виїзд, не є необхідним надання документів про щеплення, негативний ПЛР-тест або позитивний тест на антитіла», – резюмували у пресслужбі.

27 траавня Зеленський і глава Єврокомісії обговорили, коли українці знову вільно їздитимуть до ЄС.

Нагадаємо, сертифікати про вакцинацію у Європейському Союзі, покликані забезпечити свободу пересування у Європі на час пандемії, почнуть діяти з 1 липня.

Напередодні прем'єр розповів, коли в Україні запустять паспорти вакцинації. Також МОЗ пояснив, де українці зможуть отримати «паспорт вакцинації».