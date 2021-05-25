Перед відкриттям пляжного сезону київські лайфгарди показали рівень підготовки (фото)

У новому сезоні на пляжах міста будуть працювати 120 лайфгардів

На столичному муніципальному пляжі «Венеція» відбулося відкрите тренування столичних рятувальників. Під час заходу лайфгарди відпрацьовували елементи рятувальної операції, надання першої домедичної допомоги, а також спортивну лайфсейвінг-дисципліну Beach flags. Про це повідомили в комунальному підприємстві «Плесо».

Київські лайфгарди показали на тренуванні рівень фізичної підготовки, а також поділилися основними принципами роботи пляжних рятувальників: дисципліна, чесність, командний дух.

Під час літнього сезону лайфгарди тренуються регулярно. Базове тренування – це розминка, біг із перепонами, силові вправи. Перед відбором до Kyiv Lifeguard Service кожен лайфгард складав нормативи з плавання: 50 метрів до 1 хвилини, 250 метрів до 8 хвилин, 20 метрів під водою.

У 2021 році було подано більш ніж 250 заявок на відбір до лайфгардів Kyiv Lifeguard Service. У новому сезоні на пляжах міста будуть працювати 120 лайфгардів на 26 рятувальних постах. Усі рятувальні пости підлягають перевірці перед стартом пляжного сезону.

Як повідомлялося, столичне комунальне підприємство «Плесо» активно готує муніципальні пляжі до купального сезону. Однак сезон купання стартує лише, коли температура води підніметься до +18 градусів, а пляжі, після проведення досліджень, отримають паспорти.