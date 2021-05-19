Єгипет продовжив карантинні заходи до кінця травня

Обмеження діятимуть щонайменше до 31 травня

Уряд Єгипту прийняв рішення продовжити дію обмежувальних заходів, які були введені для боротьби з коронавірусом. Про це повідомляє видання Ahram.

При цьому Уряд затвердив, що деякі карантинні заходи будуть пом'якшені. Зокрема, будуть відкриті громадські парки і пляжі.

Крім того, до 21:00 працюватимуть магазини, торгові центри, кав'ярні, ресторани та кінотеатри. При цьому проведення громадських заходів залишиться під забороною.

Учням міжнародних шкіл буде дозволено відвідувати заняття тільки до кінця травня.

Потім, починаючи з червня, навчальний процес буде продовжений в режимі онлайн.

Українським туристам, які летять до Туреччини, більше не потрібно пред’являти негативний ПЛР-тест на коронавірус. Рішення набуває чинності з опівночі 15 травня.

Туреччина також скасувала тестування для пасажирів з Китаю, В'єтнаму, Австралії, Нової Зеландії, Сінгапуру, Таїланду, Південної Кореї, Японії, Великої Британії, Латвії, Люксембургу та Естонії.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган оголосив про введення повного локдауну в країні з 29 квітня по 17 травня. У країні також діє комендантська година, але вона не поширюється на іноземних туристів.