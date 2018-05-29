Безпілотники дадуть економіці Великої Британії 42 млрд. фунтів до 2030 року

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Британський ударний безпілотник

628 тисяч осіб отримають роботу завдяки безпілотникам

Дослідники компанії PwC прорахували, що використання безпілотників дасть економіці Великої Британії до 2% росту ВВП. За їх оцінками до 2030 року в небі країни буде працювати до 76 тисяч безпілотників. Про це повідомляє британське видання The Guardian.

В тому числі безпілотні літальні апарати витіснять дорожчі гелікоптери по питанням інспектування наземного простору. Також спеціалісти PwC передбачають широке використання безпілотників в сільському господарстві – як щодо виконання робіт так і загального моніторингу стану урожаю. Дрони дозволять заощадити до 16 млрд. фунтів і створити ринок праці для 628 тисяч осіб. Всього ж економіка додатково може отримати до 42 млрд. фунтів.

Британський уряд мав до кінця весни 2018 року представити проект закону, яким би регулювалося масове використання безпілотників. Орган щодо контролю над повітряним трафіком Великої Британії нещодавно опублікував нові правила щодо використання дронів. Причиною цьому стало те, що масове поширення безпілотників без їх належного регулювання приводить до інцидентів. В 2017 році їх кількість склала 92 випадки.