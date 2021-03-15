Безпрецедентне рішення: Світовий конгрес українців виключив зі своїх лав латвійське об’єднання

«Русскій мір» просочився в Об’єднання українських товариств Латвії

У суботу, 13 березня, Рада директорів Світового конгресу українців (СКУ) виключила зі своїх лав Об’єднання українських товариств Латвії (ОУТЛ), оскільки його діяльність демонструє антиукраїнську позицію, що суперечить основним засадам діяльності та цінностям СКУ. Про це йдеться в повідомленні Конгресу.

Зазначається, що таке рішення Світовий конгрес українців вперше прийняв за свою понад 50-літню історію. Об’єднання українських товариств Латвії було однією з трьох складових організацій з Латвії.

Ухвала була зроблена за результатами тривалого моніторингу діяльності ОУТЛ.

«На основі зібраної у відкритих джерелах інформації було встановлено, що члени та керівники ОУТЛ явно демонструють антиукраїнську позицію. Це включає пропагування різної антиукраїнської інформації в соціальних мережах; участь в акціях організацій, що керуються ідеологією «русского міра»; поширення дезінформації про війну на Сході України та наклепів на владу України, яка начебто є «фашистською гунтою», яка вбиває дітей; висловлювання, які дискредитують Революцію Гідності; просування ідеї про створення новоросійської республіки; ідеалізацію терористів та військових злочинців на Донбасі, зокрема Олександра Захарченка; співпрацю з російськими пропагандистськими ЗМІ; підтримку проросійських радикальних груп у Латвії, які підривають її суверенітет; пропагування у Латвії забороненої радянської символіки та історії; участь провідників та представників ОУТЛ у заходах Посольства Російської Федерації в Латвії; проведення культурних заходів у закладах РФ та запрошення на них дипломатичних представників держави-агресора», – йдеться в повідомленні Світового конгресу українців.

Ці докази не було спростовано ні письмово, ні під час виступу представника ОУТЛ на спеціальному засіданні Ради директорів СКУ.

«Сьогодні, коли Україна вже сьомий рік протистоїть російській агресії, одним із основних завдань СКУ і його мережі в понад 60 країнах світу є підтримка українського народу щодо захисту територіальної цілісності України, – заявив президент СКУ Павло Ґрод. – І тому СКУ вважає неприпустимим членство в СКУ будь-якої організації, яка пропагує антиукраїнську політику та співпрацює з російськими владними структурами. СКУ відкритий до співпраці з українськими громадськими організаціями в діаспорі, які стійко стоять на проукраїнській позиції, що відповідає основним засадам діяльності СКУ».

СКУ буде взаємодіяти зі своїми складовими організаціями в Латвії, щоб підсилити українські патріотичні сили та підтримати формування нового центрального представництва українців у Латвії для здійснення проукраїнської громадської діяльності.