Зеленський відправив у відставку голову Васильківської РДА
Очільника райдержадміністрації звільнено відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 закону «Про місцеві державні адміністрації»
Президент України Володимир Зеленський звільнив Євгена Петрука з посади голови Васильківської районної державної адміністрації Київської області. Відповідне розпорядження №504/2021-рп опубліковано на сайті глави держави.
Згідно з документами, очільникв райдержадміністрації звільнено відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 закону «Про місцеві державні адміністрації» (реорганізація районної державної адміністрації — ред.).
«Звільнити Петрука Євгена Вікторовича з посади голови Васильківської районної державної адміністрації Київської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», – йдеться в документі.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звільнив Миколу Кулебу з посади Уповноваженого з прав дитини.
До слова, у понеділок, 31 травня, Кабінет Міністрів України призначив нового члена наглядової ради «Нафтогаз Україна». Ним стала заступниця керівника офісу президента Юлія Свириденко.