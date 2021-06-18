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    Зеленський відправив у відставку голову Васильківської РДА

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    Зеленський звільнив голову Васильківської РДА на Київщині - Зеленський відправив у відставку голову Васильківської РДА
    Зеленський звільнив голову Васильківської РДА на Київщині
    Фото з відкритих джерел

    Очільника райдержадміністрації звільнено відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 закону «Про місцеві державні адміністрації»

    Президент України Володимир Зеленський звільнив Євгена Петрука з посади голови Васильківської районної державної адміністрації Київської області. Відповідне розпорядження №504/2021-рп опубліковано на сайті глави держави.

    Згідно з документами, очільникв райдержадміністрації звільнено відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 закону «Про місцеві державні адміністрації» (реорганізація районної державної адміністрації — ред.).

    «Звільнити Петрука Євгена Вікторовича з посади голови Васильківської районної державної адміністрації Київської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», – йдеться в документі.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звільнив Миколу Кулебу з посади Уповноваженого з прав дитини.

    До слова, у понеділок, 31 травня, Кабінет Міністрів України призначив нового члена наглядової ради «Нафтогаз Україна». Ним стала заступниця керівника офісу президента Юлія Свириденко.

    Теги: відставка Володимир Зеленський Україна президент
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    Зеленський відправив у відставку голову Васильківської РДА