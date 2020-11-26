The New York Times назвав 100 найвизначніших книг 2020 року
У рейтингу з’явилися книги 5 категорій – художня література, мемуари, наукова література, поезія та історії
Видання The New York Times сформувало рейтинг сотні визначних книг 2020 року.
Десятка найвизначніших книг за версією The New York Times цього року виглядає наступним чином:
- Ріку Онда «Вбивства Аосави» (роман)
Книга розповідає про вбивство 17 членів родини Аосава, що загадково померли після того, як випили отруєне саке та содову.
- Мішель Харпер «Краса на зламі: Мемуари» (документальна література)
Ця книга розповідає про те, як авторка захотіла стати лікарем медичної допомоги. Це також глибокий роздум щодо нерівності надання медичної допомоги сьогодні.
- Сахар Мустафа «Краса вашого обличчя» (художня література)
Автор розповідає про драматичні події в передмісті Чикаго. За сюжетом, невідомий чоловік відкрив вогонь по школі для палестинських дівчат. Книга розповідає про те, як об’єднання двох сторонніх людей може врятувати навіть безвихідну ситуацію.
- Карл Сафіна «Стати диким: як тварини створюють сім’ї, красу та досягають миру» (документальна література)
Еколог Сафіна на прикладі деяких тварин переконує, що вони вчаться один в одного. Тварини можуть гармонійно поводитися у сім’ях та показати приклад людям.
- Тарашея Несбіт «Дивився» (художня література)
У цьому глибокому історичному романі розповідається історія про паломників Мейфлауер та колонію Плімут. У книзі описано, на що здатні люди заради грошей.
- Марія Коннікова «Найбільший блеф: як я навчилася звертати увагу, опановувати себе та перемагати» (мемуари, документальна література)
Психологиня Марія Коннікова вирішила вивчити техніки гри в покер, але її захоплення зайшло занадто далеко у світ азартних ігор та високих ставок.
- Кім Гаттас «Чорна хвиля: Саудівська Аравія, Іран та сорокарічне суперництво, що розплутало культуру, релігію та колективну пам’ять на Близькому Сході» (документальна література)
Журналіст та науковець з Лівану розповідає про проблеми Близького Сходу. Він також розкрив феномен конкуренції Саудівської Аравії та Ірану.
- С. А. Косбі «Пустеля Блектоп» (художня література)
У цьому бурхливому трилері розповідають історію чоловіка, який повернувся у своє злочинне минуле. Автор майстерно підвищує інтерес читача до своєї розповіді.
- Патрік Свенссон «Книга вугрів: наше тривале захоплення найзагадковішим створінням у природному світі» (документальна література)
Автор розповідає історію свого захоплення цими слизькими істотами. Книга розповідає про найцікавіші факти життя цих істот, а також про дитячі рибальські подорожі письменника.
- Марго Лівсі «Хлопчик у полі»(художня література)
У вишуканому новому романі Лівсі троє братів і сестер, повертаючись додому зі школи, знаходять хлопчика, на якого напали та залишили його мертвим у полі. Це відкриття призводить до таємниці, яка змінить життя всіх персонажів.
Кожен читач зможе обрати книгу, яка вгамує його внутрішню спрагу.
Повний список книг можна побачити тут.
Нагадаємо, що у Steam вийшла гра за мотивами української книги.