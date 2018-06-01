Білорусь пригрозила переглянути свою відмову від військових баз РФ

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Навчання російських військ у Білорусі

Мінськ бажає зменшити напругу в регіоні та підтримувати хороші відносини як із Заходом, так і з Москвою

Білорусь не планує дозволяти Росії розміщувати війська на своїй території, але може переглянути таку позицію, якщо, наприклад, Польща прийме постійний американський контингент.

Про це заявив міністр зовнішніх справ Білорусі Володимир Макей, відповідаючи на запитання журналістів у Брюсселі, повідомляє Reuters.

«Отож ми не збираємось зараз розгортати нові військові бази. Але в майбутньому нас варто буде брати до уваги подальші кроки, які робитимуть наші сусіди», - заявив білоруський міністр.

Макей додав, що Мінськ бажає зменшити напругу в регіоні та підтримувати хороші відносини як із Заходом, так і з Москвою. На його думку, військова база США в Польщі привела би до зростання регіональної «недовіри».

Глава білоруського МЗС також наголосив, відповідаючи на питання репортерів, що Білорусь «не збирається розгортати нових військових баз на своїй території, адже хоче сприяти безпеці в регіоні та не бажає породжувати проблеми».