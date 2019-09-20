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    Білорусь спрощує візовий режим з ЄС

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    Білорусько-польський кордон - Білорусь спрощує візовий режим з ЄС
    Білорусько-польський кордон

    Рішення президента Білорусі про спрощення візового режиму з ЄС сьогодні буде опубліковано

    Президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив підписати угоду з Євросоюзом про спрощення видачі віз та про реадмісію. Про це в п'ятницю, 20 вересня, повідомив прес-секретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз, пише ТАСС.

    «Главою держави прийнято рішення, яке сьогодні буде опубліковано, про підписання угоди з Європейським Союзом про спрощення видачі віз та реадмісії», - сказав він.

    Глаз також повідомив про швидке відновлення обміну послами між Мінськом і Вашингтоном.

    «Треба розуміти, що питання призначення послів - це суверенне право кожної країни, і я не впевнений, що для цього буде потрібно проведення якихось спеціальних консультацій або додаткових зустрічей. При цьому, безумовно, на нашу думку, для розкриття всього потенціалу двосторонніх відносин доцільно якнайшвидше повернення послів», - сказав Глаз.

    Раніше повідомлялося, що США відновлює обмін послами із БілоруссюЗ 2008 року американське посольство в Мінську функціонує в урізаному складі, без посла, на рівні повіреного у справах. Спочатку було встановлено ліміт у п’ять дипломатів, але поступово він був розширений до 10.

     

    ЄС Олександр Лукашенко президент
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