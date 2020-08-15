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    Білоруські вибори: у Бресті знайшли залишки спалених бюлетенів

    • Розсилка
    В рамках підготовки до перерахунку деякі бюлетені було вирішено знищити? - Білоруські вибори: у Бресті знайшли залишки спалених бюлетенів
    В рамках підготовки до перерахунку деякі бюлетені було вирішено знищити?

    Влада розглядає можливість повторного підрахунку голосів і посилено готується до цього?

    Влада Білорусі знищувала бюлетені з президентських виборів, йдеться в повідомленні опозиційного Telegram-каналу NEXTA Live.

    Зокрема, зазначається, що влада розглядає можливість повторного підрахунку голосів і посилено готується до цього. В рамках підготовки до перерахунку деякі бюлетені було вирішено знищити. Так, у котельні Бреста було виявлено залишки спалених бюлетенів.

    Тому, як передбачається, влада повідомить про неможливість перерахунку і «продемонструє акуратно складені стопки бюлетенів, заповнених у виконкомах».

    1597488758-162.

    Як повідомлялося, в Білорусі після виборів президента 9 серпня почалися масові акції протесту проти фальсифікації результатів голосування. Силовики жорстко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати й водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили не менше 250 осіб, є загиблі.

    Тим часом 14 серпня ЦВК Білорусі оголосила переможцем виборів чинного главу держави Олександра Лукашенка, який керує країною з 1994 року. За даними ЦВК, він набрав 80,08% голосів виборців, його головна суперниця Світлана Тихановська - 10,09%.

    ЦВК Білорусь вибори Світлана Тихановська
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