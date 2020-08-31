Білорусь відреагувала на запровадження країнами Балтії санкцій



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Сьогодні Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка

У МЗС Білорусі пообіцяли «адекватні заходи» у відповідь на санкції

Білорусь змушена буде прийняти «адекватні заходи» у відповідь на санкції, запроваджені країнами Балтії.

Про це заявив прессекретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз, коментуючи запровадження санкцій країнами Балтії, пише Tut.by.

«Незрозуміло, яким чином даний крок Литви, Латвії та Естонії покликаний підтримати суверенітет і незалежність Білорусі, про яку так багато з їхнього боку говорилося і говориться. Але ось таке наполегливе бажання наступати на одні й ті ж граблі і бездумно ходити по замкненому колу точно викликає щире розчарування», – зазначив він.

За словами Глаза, будь-які спроби впливати санкціями на Білорусь приводять їх ініціаторів «лише до зворотного ефекту й історія нашої країни це підтверджує».

Як відомо, сьогодні Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка.

Фігурантам списку заборонено в'їжджати до країн Балтії, а в майбутньому перелік може бути розширено. Під санкції потрапили особи, які відповідальні за фальсифікацію результатів виборів і силові розгони демонстрантів.

Також посли ЄС затвердять санкції щодо Білорусі наступного тижня.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.