Посли ЄС затвердять санкції щодо Білорусі наступного тижня



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У Брюсселі цього тижня триває робота над санкціями щодо Білорусі

Наступного тижня посли країн Європейського союзу схвалять санкції проти Білорусі. Робота над ними триває.

Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

За його словами, робочі групи цього тижня завершать роботу над санкціями ЄС проти Білорусі.

«Вони повинні бути схвалені послами ЄС наступного тижня», - підкреслив Йозвяк.

Нагадаємо, сьогодні Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка.

Фігурантам списку заборонено в'їжджати до країн Балтії, а в майбутньому перелік може бути розширено. Під санкції потрапили особи, які відповідальні за фальсифікацію результатів виборів і силові розгони демонстрантів.

Нагадаємо, 30 серпня, в день народження Олександра Лукашенка, в центр Мінська в район площі Незалежності влада стягнула кілька колон спецтехніки і автозаків, щоб перешкодити людям провести чергову акцію протесту. Пізніше в центрі Мінська сталися сутички.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.