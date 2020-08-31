«Більшість хоче справедливості, а не помсти». Як білоруси відзначили день народження Лукашенка репортаж

День народження диктатора білоруси зустріли новою хвилею протестів. Мінськ, 30 серпня 2020 року

Громадяни вітали п’ятикратного президента і просили піти. Він у відповідь брязкав зброєю

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В воскресенье был день рождения у Александра Лукашенко, который называет себя действующим президентом Беларуси. Граждане вышли его поздравить и в очередной раз попросить уйти. Попали под ливень, некоторые были задержаны. Но, кажется, уже все привыкли.

– Уважаемые граждане! Идите по тротуару, места хватит всем! – возмущается сотрудник ГАИ по громкоговорителю. Дорога шириной в восемь полос перекрыта, и машин на ней нет.

На тротуарах толпа, но всем ясно, кому это адресовано: только что на огромную и пустую проезжую часть вышли две девушки с двумя флагами – красно-зелёным и бело-красно-белым. Флаги связаны узлом, один из них официальный, второй – национальный и считающийся оппозиционным.

По широкой улице прошлись две девушки с двумя, связанными между собой флагами

– У них стальные яйца, – раздался громкий комментарий, и несколько молодых людей идут на дорогу спереди. Остальные потянулись следом.

Люди шли по проезжей части прямо ко Дворцу Независимости, чтобы поздравить с днём рождения человека, которого не считают своим президентом – Александра Лукашенко.

Ему исполнилось 66 лет. День рождение пришелся на 22-й день массовых протестов против фальсификации выборов и насилия над мирными гражданами в Беларуси.

Каждый отмечал этот день по-своему. Если минчане шли ко Дворцу, то в Гродно дворцов нет, и горожане вместо прошествовали… к психбольнице.

На акцию протеста, которая пришлась на День рождения Лукашенко, пришли более 200 тыс. белорусов

В Минске с утра женщины в народных костюмах выкатили к Дому правительства десяток гарбузов, намекая, что пора бы на пенсию именнинику.

Тем временем Лукашенко снова гулял по территории Дворца независимости с оружием, судя по фото, которое показала его пресс-служба.

В центре Минска молодежь продавала флажки

Меломаны из силовых структур пригнали на площадь Победы, которую миновали демонстранты, музыкальный броневичок с советскими песнями. Возле него дежурило несколько солдат и фотографировались толпы людей. Какой-то велосипедист промчался рядом, радостно объясняя по телефону:

– Еду мимо броневичка, зелёненький такой!

Параллельно с протестами начал налаживаться бизнес: молодые люди начали продавать флажки по 5-10 белорусских рублей (полтора-три евро) за штуку в разных точках в центре.

Горожане шли колонной, которая растянулась по двум проспектам примерно на пять километров. Люди в её голове встретились с колючей проволокой, ОМОНом, солдатами-срочниками и спецтехникой, включая водомёты.

Впрочем, срочники у стеллы рядом с дворцом шли на диалог, за что их периодически ругало начальство.

– Ощущение, что людей было больше, чем на марше две недели назад. Одна из самых популярных кричалок снова была «Выходи и посчитай!». Периодически люди вокруг начинали кричалки «Чтоб он сдох» или похожие, но их практически не поддерживали. «Лукашенко в автозак» – да. И мне радостно от того, что большинство хочет справедливости, а не мести, – говорит одна из участниц Евгения.

– Возвращались мы от Дворца независимости с фонариками и песнями, попали под сильный ливень и радостно под ним пели. Это был мирный марш, атмосфера была нереально праздничная. Не в честь Лукашенко, конечно, а в честь невероятного народа.

Другие называют эту демонстрацию карнавалом. Хотя, конечно, это не карнавал: МВД сообщает о 140 задержанных по Беларуси. И их могло быть больше как минимум в Минске: в обед произошли массовые задержания, и перед их началом женщины просто ложились на асфальт перед автомобилями милиции, кое-кто стоял на коленях.

Акции прошли не менее чем в шести городах, был случай применения слезоточивого газа, несколько драк. Милиция обвиняет троих человек в том, что разбили служебный автомобиль.

Сегодня демонстранты возле Дворца независимости получили встречу с человеком, которого прозвали парламентёром – к ним вышел Николай Латышонок, помощник президента по общим вопросам. Он… обвинил демонстрантов в стремительном падении курса белорусского рубля и в целом обозначил, что предлагает остановить протесты, иначе противостояние продолжится.

Как сообщает Следственный комитет, с начала августа в Беларуси возбуждено более 50 уголовных дел за угрозы госслужащим. С другой стороны, силовые структуры обвиняются в пытках задержанных.

Проходят массовые забастовки, но сделать интервью с руководителями стачкомов сложно: сегодня человек был доступен – а завтра он уже задержан или уехал из страны, чтобы избежать преследования. Похожие события происходят с членами Координационного совета, созданного по инициативе штаба альтернативных кандидатов для передачи власти новому президенту.

Даже те, кто за сохранение действующей власти, признают перемены. В городе теперь регулярно можно встретить военную технику: около девяти часов вечера от президентского дворца по проспекту уехали БТРы.

Из безопасного города даже ночью Минск превратился в место, где лучше не гулять одному: после акций работает милиция в форме и в штатском, которая сначала задерживает, а только потом интересуется документами.

Поздно, но я иду в магазин перед закрытием.

– Зачем брать случайных людей на остановке!?... РОВД… – доносится голос мужчины на кассе. Он возмущён и на что-то жалуется, продавец тихонько комментирует:

– Наверное, его зацепили.

На кассе люди обсуждают, так сколько же и кому платят за митинги. Против Лукашенко – то ли 60 рублей, то ли килограмм бананов. За Лукашенко – 50-100 рублей на карточку:

– Я же не пятнадцатилетняя девочка, не придумываю, – рассказывает женщина с короткими светлыми волосами. – Знакомой в колледже заплатили 100 рублей и дали три дня отгула.

Она последняя. Продавцы запирают магазин и прощаются. Их рабочий день закончился, в отличие от рабочего дня милиции: в городских чатах жители предостерегают друг друга и жалуются на задержания людей как с флагами, так и без. «Не ходите по одному», – главный совет.

На шестых выборах президента в истории независимой Беларуси главными соперниками стали действующий президент Александр Лукашенко, баллотировался в шестой раз, и супруга политзаключенного, видеоблогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская. По итоговым официальным данным, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его соперницу - 10,1%. В стране четвертую неделю проходят многотысячные протесты против фальсификации результатов голосования.

Анна Волынец, Ольга Лысковец (Білорусь), для «Главкома»