МВС Білорусі: на день народження Лукашенка затримали 173 людини



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Марш миру і незалежності у Мінську, 30 серпня 2020 року

Загалом по країні до розгляду в суді справ про адміністративні правопорушення затримано майже дві сотні осіб

За офіційними даними, на протестах в Білорусі в неділю, 30 серпня, затримали 173 особи.

Про це в коментарі «Інтерфакс-Захід» заявила офіційна представниця МВС країни Ольга Чемоданова.

«Загалом по країні до розгляду в суді справ про адміністративні правопорушення затримано 173 особи», – сказала вона.

Як відомо, 30 серпня десятки тисяч білорусів взяли участь у Марші миру і незалежності. В цей день Олександру Лукашенку виповнилося 66 років.

Нагадаємо, сьогодні Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка.

Фігурантам списку заборонено в'їжджати до країн Балтії, а в майбутньому перелік може бути розширено. Під санкції потрапили особи, які відповідальні за фальсифікацію результатів виборів і силові розгони демонстрантів.

Також посли ЄС затвердять санкції щодо Білорусі наступного тижня.

Нагадаємо, 30 серпня, в день народження Олександра Лукашенка, в центр Мінська в район площі Незалежності влада стягнула кілька колон спецтехніки і автозаків, щоб перешкодити людям провести чергову акцію протесту. Пізніше в центрі Мінська сталися сутички.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.