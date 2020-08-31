  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    МВС Білорусі: на день народження Лукашенка затримали 173 людини

    • Розсилка
    <p>Марш миру і незалежності у Мінську, 30 серпня 2020 року</p> - МВС Білорусі: на день народження Лукашенка затримали 173 людини

    Марш миру і незалежності у Мінську, 30 серпня 2020 року

    Загалом по країні до розгляду в суді справ про адміністративні правопорушення затримано майже дві сотні осіб

    За офіційними даними, на протестах в Білорусі в неділю, 30 серпня, затримали 173 особи.

    Про це в коментарі «Інтерфакс-Захід» заявила офіційна представниця МВС країни Ольга Чемоданова.

    «Загалом по країні до розгляду в суді справ про адміністративні правопорушення затримано 173 особи», – сказала вона.

    Як відомо, 30 серпня десятки тисяч білорусів взяли участь у Марші миру і незалежності. В цей день Олександру Лукашенку виповнилося 66 років.

    Нагадаємо, сьогодні Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка.

    Фігурантам списку заборонено в'їжджати до країн Балтії, а в майбутньому перелік може бути розширено. Під санкції потрапили особи, які відповідальні за фальсифікацію результатів виборів і силові розгони демонстрантів.

    Також посли ЄС затвердять санкції щодо Білорусі наступного тижня.

    Нагадаємо, 30 серпня, в день народження Олександра Лукашенка, в центр Мінська в район площі Незалежності влада стягнула кілька колон спецтехніки і автозаків, щоб перешкодити людям провести чергову акцію протесту. Пізніше в центрі Мінська сталися сутички.

    Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

    Читайте також: 
    Білорусь МВС Олександр Лукашенко акція арешт протест активісти
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ