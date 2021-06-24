Білоруси представили новий БТР власного виробництва

НА виставці у Мінську представлено бронетранспортер БТР-V2 або Volat-2

З’явились перші світлини білоруського БТР Volat V2

В перший день Міжнародної виставки озброєння і військової техніки MILEX-2021 (Мінськ, Білорусь) представлено бронетранспортер БТР-V2 або Volat-2 (від білоруського слова «волат», тобто велет, велетень), повідомляє Мілітарний портал.

Новий бронетранспортер розроблений в інтересах Міністерства оборони Республіки Білорусь в ініціативному порядку та в перспективі може замінити такі бойові машини, як БМП-1/2, БТР-70 і БТР-80, що знаходяться на озброєнні білоруської армії.

У білоруському виробі передбачено максимальне використання вітчизняних комплектуючих.

При створенні броньованої техніки конструктори постаралися врахувати всі новітні вимоги, що пред’являються до сучасних бойових броньованих машин, зазначають розробники.

Виріб являє собою броньоване повнопривідне шасі (повна маса 22 000 кг) з колісною формулою 8×8, обладнаний водометними рушіями, що дозволяють забезпечити доставку підрозділів з десантних кораблів на сушу, форсування річок та інших водних перешкод.

За словами розробників, бронетранспортер БТР-V2 здатний розвивати максимальну швидкість до 110 км/год на асфальтованому покритті та до 10 км/год – на плаву. Машина оснащена дизельним рядним шестициліндровим двигуном WP13.550А0 потужністю 550 к.с., що працює в парі з гідромеханічної шестиступінчастою коробкою передач виробництва ВАТ «МЗКТ».

У Білорусі стверджують, що створена бронетехніка здатна вирішувати широкий спектр бойових завдань – здійснювати оперативне перекидання особового складу до місць бойових дій та проведення спеціальних операцій, забезпечувати вогневу підтримку особового складу і забезпечувати його захист від стрілецької зброї, знищувати живу силу противника, його протитанкові засоби, легкоброньовану техніку і навіть боротися з танками, а також малошвидкісними повітряними цілями.

Для вирішення цих завдань бронетранспортер має набір штатних вогневих засобів ураження: 30 мм автоматична гармата 2А42, стабілізована у двох площинах, спарений з гарматою 7,62-мм кулемет ПКТ і пускова установка протитанкових керованих ракет для боротьби з броньованими цілями. Екіпаж бронетранспортера – 3 людини.

У десантному відділенні, розташованому в задній частині БТР, розміщується 8 десантників.

Виріб є універсальною платформою для створення БТР будь-якого призначення і передбачає як установку на ній безлюдного модуля, так і озброєння різного типу.

22 червня білоруський самопроголошений правитель Олександр Лукашенко закликав Євросоюз, аби там його «носили на руках», а не «душили» санкціями.

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