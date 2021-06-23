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    Лукашенко каже, що його треба «носити на руках», а не «душити» санкціями

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    Самопроголошений правитель Республіки Білорусь Олександр Лукашенко 22 червня прокоментував новий, наразі четвертий, пакет економічних санкцій проти Мінська - Лукашенко каже, що його треба «носити на руках», а не «душити» санкціями
    Самопроголошений правитель Республіки Білорусь Олександр Лукашенко 22 червня прокоментував новий, наразі четвертий, пакет економічних санкцій проти Мінська
    фото: скрін-шот з YouTube

    Білоруський диктатор ледь стримував себе, коментуючи новий, вже четвертий поспіль, пакет економічних санкцій щодо його політичного режиму

    Самопроголошений правитель Республіки Білорусь Олександр Лукашенко 22 червня прокоментував новий, наразі четвертий, пакет економічних санкцій проти Мінська, прийнятий 21 червня на нараді голів МЗС 15 країн Європи у Люксембурзі за участі законно обраної президенти країни Світлани Тихановської.

    Присвячений цьому питанню розлогий виступ Лукашенка прозвучав у Бресті, на жалобній церемонії з нагоди початку німецько-радянської війни. При цьому він вдався до історичних порівнянь.

    «Минуло 80 років, і що? Нова гаряча війна. Ви подивіться: це що, символізм? Вчора ввели економічні санкції проти наших людей і підприємств. 22 червня, вночі. Ось вже дійсно, історія так нічому їх і не навчила», – цитує Лукашенка білоруська державна інформаційна агенція БЕЛТА.

    Повна версія промови Лукашенка у Бресті

    На його думку, на знак подяки за порятунок від «коричневої чуми» ЄС повинен замість санкцій, «носити на руках» встановлений ним у Білорусі режим.

    «Ви повинні ще 100 років стояти на колінах перед білоруським народом і молитися, що ви змогли народитися після тієї війни. Ви повинні робити все, щоб зарубцювати в наших серцях і душах рани від цієї війни. Ви не душити нас повинні. Ви на руках повинні нас носити - німці, поляки, так званий Європейський союз. тому що ми врятували вас від коричневої чуми. Ходили б ви разом з усім радянським народом рабами, якби вони взяли вгору», - сказав нелегітимний глава білоруської держави.

    Тихановська, своєю чергою, дякує Україні, США, Британії та ЄС за нові санкції проти Лукашенка.

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    Теги: ЄС санкції Олександр Лукашенко Друга світова війна
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    Лукашенко каже, що його треба «носити на руках», а не «душити» санкціями