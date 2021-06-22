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    Погрози Лукашенка збуваються. В Литві готуються приймати щодня по 10 тис. нелегалів з Азії та Африки

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    На кордоні Литви й Білорусі - Погрози Лукашенка збуваються. В Литві готуються приймати щодня по 10 тис. нелегалів з Азії та Африки
    На кордоні Литви й Білорусі
    delfi.lt

    Як і обіцяв литовцям білоруський сусіда, вони вже почали потерпати від "забезпечених" ним мігрантів

    Міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте каже, що зараз розглядаються три ймовірні сценарії нелегальної міграції з Білорусі - від 500 до 10 тисяч мігрантів в день. З такою заявою вона виступила 21 червня 2021 року, передає литовське суспільне мовлення LRT.

    За її словами, в разі виконання цих сценаріїв для приборкання потоку мігрантів буде недостатньо підвідомчих міністерству служб, а знадобиться допомога органів місцевого самоврядування.

    «Нами складено певний план, якщо, скажімо, ці потоки складуть до 500 осіб на добу, до 1000 людей і до 10 тис. людей. Якщо казати про перший план і буде до 500 осіб, то ми використовуємо всі приміщення Центру реєстрації іноземців, Школи прикордонників та обладнаний табір, в якому може розміститися близько 350 осіб, й через три доби знадобляться приміщення і харчування від самоврядування», - сказала міністерка журналістам після засідання Державної ради оборони.

    Як наголосила Білотайте, якщо, відповідно до другого сценарієм, в Литву за добу буде прибувати до тисячі чоловік, крім згаданих заходів, буде обладнаний табір на тисячу чоловік, а за три доби теж потрібно буде звертатися за допомогу до органів самоврядування.

    «Якщо буде надходити до 10 тис. осіб на добу, все це теж знадобиться і ще два табори в найбільш уразливих районах наших самоврядувань. Через дві доби потрібні будуть приміщення і харчування від самоврядувань», - розповіла очільниця литовського МВС.

    Цьогоріч до Литви через Білорусь прибуло 440 нелегальних мігрантів, тобто майже в 6 більше, ніж за увесь минулий рік, тому почалося впровадження систем спостереження за кордоном.

    При цьому фізичного кордону між двома державами немає. Є тільки пункти пропуску на автошляхах та патрулюваннями силами прикордонників.

    Для обладнання фізичної кордону з Білоруссю знадобиться близько 15 млн євро, каже голова литовського парламентського Комітету з питань національної безпеки і оборони Лаурінас Кащюнас.

    В травні 2021 року самопроголошений правитель Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що більше не стримуватиме потоків біженців з країн Африки та Азії, які прямують до Литви через Білорусь.

    Незалежні білоруські медіа та опозиція наводять свідчення того, що віддані Лукашенку білоруські силовики спеціально підвозять цих осіб під кордон з Литвою, а також беруть з них оплату за такі послуги.

    Теги: Білорусь Олександр Лукашенко Литва Александр Лукашенко Литва новости біженці
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    Погрози Лукашенка збуваються. В Литві готуються приймати щодня по 10 тис. нелегалів з Азії та Африки