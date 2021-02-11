Заборонений комуніст України і нардеп від СН «засвітилися» на зборах у Лукашенка

Олександр Лукашенко цього разу розповідав присутнім, що буде «вмирати за Росію» і «відстрілюється з Путіним спиною до спини»

Лідер забороненої в Україні «Комуністичної партії» Петро Симоненко відвідав Всебілоруське народне зібрання в Мінську.

Таке зібрання проводиться раз на п'ять років, до чи після президентських виборів, під час якого члени уряду приймають програму майбутньої п'ятирічки. Чим, власне зібрання дуже нагадують радянські з'їзди КПРС.

Цьогоріч це шосте Всебілоруське зібрання з 1996 року. Сьогодні Олександр Лукашенко більше говорив не про економіку, а про політичну ситуацію в Білорусі.

«Лукашенко в черговий раз говорив про «заколот», про те, що «я свою країну нікому не віддам», згадував Каждафі і Хусейна, які хотіли ощасливити свої народи, обіцяв, що «ми будемо вмирати за Росію» і про те, що він «відстрілюється з Путіним спиною до спини», – написала журналіст каналу «Новое время» на своїй сторінці у Facebook.

Однак медійника зацікавила не промова Лукашенка, а несподіваний гість в залі – Петро Симоненко. В задньому ряду і без маски.

Крім нього, журналістка помітила серед присутніх діючого народного депутата з фракції «Слуга народу» Євгеня Шевченка. Втім, він доклав максимум зусиль, аби не залишитися непоміченим.

«Він сам з гордістю постить фото і відео. Мабуть, захоплюється диктатурою і тим, як там людей вбивають, тисячами б'ють, ґвалтують і сотні вже сидять, а нові терміни все виносять і виносять», – підписала фото з Шевченком журналістка Ірина Ромалійська.

Нагадаємо, глава Комітету держбезпеки Білорусі Іван Тертель заявив, що «пік протестів в країні пройдено».

Крім того, напередодні Кремль анонсував зустріч Путіна з Лукашенком.

Наразі опоненти Лукашенка скаржаться в європейські суди на білоруських силовиків.