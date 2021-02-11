  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Заборонений комуніст України і нардеп від СН «засвітилися» на зборах у Лукашенка

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зібрання Лукашенка схожі на радянські&nbsp;з'їзди КПРС: Симоненко ностальгує? - Заборонений комуніст України і нардеп від СН «засвітилися» на зборах у Лукашенка
    Зібрання Лукашенка схожі на радянські з'їзди КПРС: Симоненко ностальгує?
    Фото: Ірина Ромалійська/Facebook

    Олександр Лукашенко цього разу розповідав присутнім, що буде «вмирати за Росію» і «відстрілюється з Путіним спиною до спини»

    Лідер забороненої в Україні «Комуністичної партії» Петро Симоненко відвідав Всебілоруське народне зібрання в Мінську. 

    Таке зібрання проводиться раз на п'ять років, до чи після президентських виборів, під час якого члени уряду приймають програму майбутньої п'ятирічки. Чим, власне зібрання дуже нагадують радянські з'їзди КПРС.

    Цьогоріч це шосте Всебілоруське зібрання з 1996 року. Сьогодні Олександр Лукашенко більше говорив не про економіку, а про політичну ситуацію в Білорусі.

    «Лукашенко в черговий раз говорив про «заколот», про те, що «я свою країну нікому не віддам», згадував Каждафі і Хусейна, які хотіли ощасливити свої народи, обіцяв, що «ми будемо вмирати за Росію» і про те, що він «відстрілюється з Путіним спиною до спини», – написала журналіст каналу «Новое время» на своїй сторінці у Facebook.

    Однак медійника зацікавила не промова Лукашенка, а несподіваний гість в залі – Петро Симоненко. В задньому ряду і без маски. 

    Крім нього, журналістка помітила серед присутніх діючого народного депутата з фракції «Слуга народу» Євгеня Шевченка. Втім, він доклав максимум зусиль, аби не залишитися непоміченим.

    «Він сам з гордістю постить фото і відео. Мабуть, захоплюється диктатурою і тим, як там людей вбивають, тисячами б'ють, ґвалтують і сотні вже сидять, а нові терміни все виносять і виносять», – підписала фото з Шевченком журналістка Ірина Ромалійська.

    Нагадаємо, глава Комітету держбезпеки Білорусі Іван Тертель заявив, що «пік протестів в країні пройдено». 

    Крім того, напередодні Кремль анонсував зустріч Путіна з Лукашенком

    Наразі опоненти Лукашенка скаржаться в європейські суди на білоруських силовиків

    Теги: Петро Симоненко декомунізація депутат Олександр Лукашенко партії журналіст партія Слуга народу фракція Євген Шевченко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies