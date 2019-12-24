Організатори святкувань передумали перекривати вулиці біля Софійської площі



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Заходи 24 грудня не потребують перекриття вулиць

У вівторок, 24 грудня, не перекриватимуть рух транспорту уздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської (від будинку № 23 на вулиці Софіївській до Рильського провулку). Про це інформує пресслужба Київської міської держадміністрації.

Як повідомили організатори, проведення заходу, запланованого на 24 грудня, не потребує перекриття руху поблизу Софійської площі.

Раніше повідомлялося, що сьогодні буде закрито рух уздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської.

КМДА оприлюднила програму новорічних і різдвяних заходів у Києві. Зокрема, 25 грудня на Софійській площі відбудеться концерт.

19 грудня на Софійській площі в Києві засвітилася вогнями головна новорічна ялинка країни.

Для проведення зимових масових заходів дорожники змінили схему руху транспорту в центрі столиці. Рух заборонено Володимирським проїздом – від Малої Житомирської до Михайлівської площі. Також обмежено рух правою смугою Володимирського проїзду в напрямку Михайлівської площі.

У Києві у новорічну ніч роботу метрополітену та наземного громадського транспорту буде продовжено на 3 години.

Також у ніч із 31 грудня на 1 січня планується організувати роботу фунікулера у цілодобовому режимі.

Окрім того, на час святкувань змінить рух низка маршрутів громадського транспорту.



