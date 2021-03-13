Біля берегів Румунії відновилися пошуки українського моряка з балкера «Волго Балт»

Крім пропалого безвісти матроса, рятувальники намагаються знайти і тіло загиблого капітана корабля

Тривають пошуки двох членів екіпажу корабля «Волго Балт 179», що затонув поблизу берегів Румунії. За даними посольства України в Румунії, напередодні пошукова операція завершилися без результатів, з 7 години ранку пошуки відновили.

«Рятувальники шукають тіло загиблого капітана затонулого судна (на самому початку його було зафіксовано в районі аварії, але не змогли підняти на борт рятувального судна), а також першого помічника капітана, який з самого початку рятувальної операції вважається зниклим безвісти», – пояснили у посольстві.

В операції беруть участь сили і спеціальні судна Берегової охорони Прикордонної поліції Румунії й Морської судохідної адміністрації.

Стан врятованих моряків оцінюють як задовільний. Вони залишатимуться у лікарні Констанци до 15 березня.

«В залежності від стану здоров’я та терміну завершення низки слідчих дій румунських правоохоронних органів, повернення україських моряків на батьківщину слід очікувати на наступному тижні», – зазначають у посольстві.

Нагадаємо, 11 березня біля берегів Румунії затонув суховантаж з 13 членами екіпажу – 12 чоловіками та жінкою, усі вони – громадяни України. Судно під прапором Коморських островів вийшло з російського порту Ростов-на-Дону і прямувало до Румунії. Двоє моряків загинули, один вважається зниклим.

Учора посольство України в Румунії назвало імена врятованих моряків.