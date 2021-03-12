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    Аварія судна біля Румунії: МЗС надав свіжу інформацію про врятованих українських моряків

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    Врятованих українських моряків доставили до румунського порту Констанца - Аварія судна біля Румунії: МЗС надав свіжу інформацію про врятованих українських моряків
    Врятованих українських моряків доставили до румунського порту Констанца
    Скріншот відео

    Морякам роблять документи і за кілька днів вони повернуться до України

    Врятовані українські моряки із затонулого біля берегів Румунії суховантажу «Волго Балт 179» знаходяться у готелі, їхній стан задовільний. Раніше їх доставили до румунського порту Констанца. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

    «Зараз морякам роблять документи. МЗС сподівається, що за кілька днів вони повернуться до України. Пошуки одного ще тривають», – повідомив дипломат.

    Раніше врятованих українських моряків доставили до румунського порту Констанца.

    «Врятовані українські моряки прибули до порту Констанци. Зараз вони проходять медичний огляд. Стан громадянки, евакуйованої вчора до лікарні, стабільний, загроз її життю немає», – повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

    За словами Ніколенка, наразі представники українського посольства в Румунії та консульства надають необхідну консульську допомогу морякам.

    Нагадаємо, 11 березня поблизу узбережжя Румунії затонуло судно «Волго Балт 179», у складі екіпажу якого перебували українські моряки. Десятьох людей вдалося врятувати, двоє загинули, ще одного моряка шукають рятувальники. Фактичним власником і оператором судна є українська компанія, зареєстрована в Миколаєві

    На затонулому судні були моряки з Херсона, Миколаєва, Одеси та Білгорода-Дністровського (Одеська область). Серед врятованих: Севера Юрій; Хлізнуца Ігор; Чернов Олександр; Гайдай Сергій; Морозов Денис; Соловйов Віталій; Ремішевський Микола; Дєментьєв Сергій; Ніколаєнко Дмитро; Соколова Ангеліна.

    Теги: МЗС Чорне море Румунія документи корабель аварія рятувальники українські моряки
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