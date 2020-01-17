Дні культури Румунії відзначили в Одесі



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Генеральний консул Румунії в Одесі Єміл Рапча відзначений нагородами за активну діяльність у сфері культури

В Золотій залі Одеського літературного музею відбулася творча музично-літературна зустріч у рамках святкування Дня культури Румунії та річниці з дня народження румунського національного поета Міхая Емінеску.

На зустрічі виступив заступник Одеського міського голови Павло Вугельман, відзначивши значний внесок Генерального консула Румунії в Одесі Єміла Рапчі в розвиток національних міжнародних відносин, зміцнення дружби і реалізацію спільних проєктів.



«Одесити поважають і цінують дружбу з румунською громадою, Румунією, зв'язки з якої зміцнюються. Завдяки діяльності пана дуаєна вдається згуртувати і поліпшити взаємини всередині самого дипломатичного корпусу, який представляють люди різних національностей. В Одесі всі дружні і живуть в мирі та злагоді. І ми бачимо, що твори Міхая Емінеску можуть об'єднувати багато культур, на мови яких переведені його вірші», - підкреслив Павло Вугельман.



За активну діяльність щодо організації культурних вечорів, музичних заходів Генеральний консул Румунії в Одесі, дуайен дипломатичного корпусу, акредитованого в Одесі, Єміл Рапча удостоєний звання заслуженого діяча естрадної майстерності України.

Почесною відзнакою «Народна довіра» Єміла Рапчу нагородив голова Одеського регіонального відділення Національної спілки журналістів України Юрій Работін.

Гостям було представлено святковий концерт, на якому виступили: Генеральний консул Румунії в Одесі Єміл Рапча з піснями румунською та українською мовами, родинний ансамбль заслуженого діяча культури України і Республіки Польща, заслуженого діяча естрадної майстерності України Валерія Цуркана, солісти одеських театрів, майстер художнього слова Світлана Лукіна та інші.

Учасникам зустрічі розповіли про творчість Міхая Емінеску, вірші якого прозвучали у виконанні одеських школярів.

Також з нагоди святкування Дня культури Румунії Міська художня галерея підготувала виставку творчості українських художників «Мальовнича Бессарабія». До експозиції увійшли роботи, присвячені Румунії, авторами яких є: заслужений художник України Ольга Котлярова-Прокопенко, почесний працівник культури Галина Лєкарева-Нікітіна, Юлія Грачик, Марія Чепульська, Ганна Кулагіна, Олена Дмитревич, Ірина Харитонова та інші.