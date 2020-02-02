Танкер Delfi досі «лежить» поряд з Одесою. Його обіцяють забрати до кінця березня



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Несприятливі погодні умови можуть гальмувати прибирання судна з одеського пляжу

Власник нафтового танкера Delfi, який 22 листопада 2019 року сів на мілину біля одеського пляжу «Дельфін», зобов’язався прибрати судно до 31 березня.

Про це під час засідання в Одеській ОДА повідомив капітан одеського морського порту Кирило Цюпко, повідомляє Пушкінська.net.

За його словами, судно, швидше за все, відбуксирують, а не розріжуть, оскільки власник хоче зберегти бункеровщик. Цюпко зазначив, що повний графік прибирання Delfi буде готовий наступного тижня.

Своєю чергою головний диспетчер одеського філіалу «Адміністрації морських портів» Денис Карпов наголосив, що несприятливі погодні умови можуть гальмувати прибирання судна з одеського пляжу.

Загалом, за попередніми розрахунками, бункеровщик відбуксирують за 45 днів, а на його розпил пішло б близько 120 днів. Якщо до кінця лютого власник жодним чином не просунеться в прибиранні судна, то цим займеться АМПУ.

Також засідання комісії відвідав заступник мера Одеси Андрій Котляр і запропонував допомогу міським структурам. Він попросив не розрізати судно, бо, можливо, під час таких робіт багато «зайвого» потрапить у воду напередодні туристичного сезону.

Нагадаємо, 22 листопада 2019 року, зірваний з якоря танкер Delfi сів на мілину в кілометрі від одеського берега.

Як повідомлялося, Морська палата України назвала винних у аварії танкера Delfi.

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