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    Біля Кривого Рогу згорів пасажирський автобус

    Унаслідок пожежі автобус згорів повністю
    У Криворізькому районі на трасі Кривий Ріг-Радушне згорів автобус, який займається регулярними пасажирськими перевезеннями. Транспорт був порожнім, ніхто не постраждав. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. Унаслідок пожежі автобус згорів повністю. Рятувальники відзначають, що вогнем було пошкоджено салон та
    • Вчора, 22:16
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    Автобус загорівся зранку на виїзді до свого першого рейсу
    Фото: сайт Кривого Рогу 0564
    Автобус загорівся зранку на виїзді до свого першого рейсу

    Унаслідок пожежі автобус згорів повністю

    У Криворізькому районі на трасі Кривий Ріг-Радушне згорів автобус, який займається регулярними пасажирськими перевезеннями. Транспорт був порожнім, ніхто не постраждав.

    Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    Унаслідок пожежі автобус згорів повністю. Рятувальники відзначають, що вогнем було пошкоджено салон та моторний відсік.

    Як додає сайт Кривого Рогу 0564, автобус загорівся зранку на виїзді до свого першого рейсу, не доїхавши до пункту призначення.

    Причина загоряння не відома.

    пожежа Кривий Ріг рятувальники транспорт
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