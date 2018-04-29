Біля Кривого Рогу згорів пасажирський автобус

Унаслідок пожежі автобус згорів повністю

У Криворізькому районі на трасі Кривий Ріг-Радушне згорів автобус, який займається регулярними пасажирськими перевезеннями. Транспорт був порожнім, ніхто не постраждав. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. Унаслідок пожежі автобус згорів повністю. Рятувальники відзначають, що вогнем було пошкоджено салон та