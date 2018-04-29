Біля Кривого Рогу згорів пасажирський автобус
- Вчора, 22:16
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Фото: сайт Кривого Рогу 0564
Автобус загорівся зранку на виїзді до свого першого рейсу
Унаслідок пожежі автобус згорів повністю
У Криворізькому районі на трасі Кривий Ріг-Радушне згорів автобус, який займається регулярними пасажирськими перевезеннями. Транспорт був порожнім, ніхто не постраждав.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Унаслідок пожежі автобус згорів повністю. Рятувальники відзначають, що вогнем було пошкоджено салон та моторний відсік.
Як додає сайт Кривого Рогу 0564, автобус загорівся зранку на виїзді до свого першого рейсу, не доїхавши до пункту призначення.
Причина загоряння не відома.