Вибух газопроводу на Полтавщині: без блакитного палива досі кілька тисяч людей

У суботу на магістральному газопроводі у Полтавській області стався вибух

Припинено газопостачання 16 населених пунктів Лубенського району, де проживають близько 3 тис. 500 осіб

Внаслідок вибуху на газопроводі поблизу Лубен Полтавської області припинено газопостачання 16 населених пунктів.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«Відключено ГРС «Вишневе», внаслідок чого припинено газопостачання 16 населених пунктів (близько 3 тис. 500 абонентів) Лубенського району», – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що станом на вечір суботи на місці розгерметизації спостерігається незначне факельне горіння висотою до 1 м над землею. З метою виявлення в повітрі перевищення норми небезпечних речовин проводяться заміри повітря в розташованих поруч населених пунктах.

Загалом на місці події працює 71 людина та 15 одиниць техніки, зокрема від ДСНС 45 людей особового складу та 10 одиниць техніки.

Правоохоронці встановлюють причини вибуху на магістральному газопроводі в Лубенському районі Полтавської області, інформація про постраждалих відсутня.

Нагадаємо, у суботу на магістральному газопроводі, який обслуговує «Оператор газотранспортної системи України» (Укртрансгаз) стався вибух на ділянці поблизу села Калайдинці, що на Полтавщині.

У ДСНС розповіли, що причиною інциденту стала розгерметизація газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород» з послідуючим факельним горінням.

Також відомо, що вибух на газогоні на Полтавщині не перешкодить газовому транзиту.

Як повідомлялося раніше, у зоні аварії відбувалися масові протести мешканців Полтавської області проти підняття цін на газ.