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    Події в Україні

    Потужний вибух на Полтавщині стався через аварію на газогоні (відео)

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    Раніше поблизу місця аварії відбувалися масові акції протесту - Потужний вибух на Полтавщині стався через аварію на газогоні (відео)
    Раніше поблизу місця аварії відбувалися масові акції протесту
    Фото з відкритих джерел

    На місці вибуху у місті Лубни триває пожежа

    Потужний вибух газу стався на Полтавщині у межах Лубенського району. Ймовірною причиною надзвичайної події стала аварія на газопроводі. Мешканців попереджають про можливі відключення газу.

    «Попередньо відомо, що є аварія на газопроводі. Зараз туди виїхала поліція і наряд ДСНС. Це поки що вся інформація, що є в нас», – сказав Громадському речник поліції області Роман Гришин.

    За свідченням очевидців, люди чули великий гул, а потім бачили заграву. У полях, де проходить газопровід, триває пожежа.

    За попередньою інформацією, потерпілих немає. Причини вибуху будуть з'ясовувати.

    Компанія «Лубнигаз» повідомляє, що на магістральному газопроводі, який обслуговує «Оператор газотранспортної системи України» («Укртрансгаз»), стався вибух на ділянці поблизу села Калайдинці.

    Там попереджають про можливі аварійні відключення газу. І наголошують: якщо газ буде відключено, варто переконатися, щоб усі газові конфорки будуть закритими.

    «У разі виникнення аварійних ситуацій або якщо відчуєте запах газу, терміново дзвоніть 104. АТ «Лубнигаз» в оперативному режимі виводить усі аварійні служби на чергування», – додали у компанії.

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    Потужний вибух на Полтавщині стався через аварію на газогоні (відео)
    Потужний вибух на Полтавщині стався через аварію на газогоні (відео)
    Потужний вибух на Полтавщині стався через аварію на газогоні (відео)

    За попередньою інформацією, надзвичайна ситуація торкнулася газорозподільних станцій «Новаки» та «Вишневе» Оржиця. Список населених пунктів, які відключені або будуть відключенні від газопостачання, у «Лубнигаз» уточнюють.

    У своєму Telegram-каналі колишній народний депутат Ігор Мосійчук нагадує, що саме в цій місцевості проходили акції протесту проти різкого підвищення цін на газ.

    Як повідомлялося раніше, минулого вересня через розгерметизацію стався вибух газогону під Києвом.

    Теги: пожежа вибух газ ДСНС аварія поліція Укртрансгаз надзвичайна ситуація
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