  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    В Іспанії у статуї динозавра знайшли мертвого чоловіка

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Біля Барселони у статуї динозавра знайшли тіло зниклого чоловіка&nbsp; &nbsp; - В Іспанії у статуї динозавра знайшли мертвого чоловіка

    Біля Барселони у статуї динозавра знайшли тіло зниклого чоловіка 

     

    Скріншот з Google Maps

    Сім'я заявила про зникнення чоловіка, і за кілька годин його знайшли

    Усередині статуї динозавра в Іспанії знайшли мертве тіло 40-річного чоловіка. Труп виявився у нозі величезної фігури в передмісті Барселони, пише Newsweek.

    Скульптура була частиною рекламної кампанії кінотеатру. Тіло помітили батько та син і повідомили про знахідку правоохоронцям.

    Чоловіка знайшли за кілька годин після того, як його сім'я заявила про зникнення. Щоб витягнути труп, рятувальній команді довелося розпиляти динозавра, зробленого з пап'є-маше, на кілька частин.

    За інформацією місцевого поліцейського управління, інцидент розслідується, проте «ознак злочину» у зв'язку зі смертю чоловіка не виявлено. Можливо, він заліз всередину динозавра, тому що впустив свій телефон, а потім впав головою донизу і застряг.

    Поліція очікує результатів розтину, щоб визначити причину смерті та з'ясувати, як чоловік потрапив у статую.


    Теги: трагедія Іспанія смерть надзвичайні ситуації поліція чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Іспанії у статуї динозавра знайшли мертвого чоловіка