В Іспанії у статуї динозавра знайшли мертвого чоловіка

Сім'я заявила про зникнення чоловіка, і за кілька годин його знайшли

Усередині статуї динозавра в Іспанії знайшли мертве тіло 40-річного чоловіка. Труп виявився у нозі величезної фігури в передмісті Барселони, пише Newsweek.

Скульптура була частиною рекламної кампанії кінотеатру. Тіло помітили батько та син і повідомили про знахідку правоохоронцям.

Чоловіка знайшли за кілька годин після того, як його сім'я заявила про зникнення. Щоб витягнути труп, рятувальній команді довелося розпиляти динозавра, зробленого з пап'є-маше, на кілька частин.

Troben el cos sense vida d'un home dins d'un dinosaure decoratiu dels antics cinemes del Cubics de #SantaColoma de #Gramenet. Un nen i el seu pare, que juguen sovint a la zona, han trobat el cadàver. El pare ha avisat immediatament la policia, que investiga la causa de la mort pic.twitter.com/EIAc3P4Lr1 — El Mirall.net (@elmirallnet) May 22, 2021

За інформацією місцевого поліцейського управління, інцидент розслідується, проте «ознак злочину» у зв'язку зі смертю чоловіка не виявлено. Можливо, він заліз всередину динозавра, тому що впустив свій телефон, а потім впав головою донизу і застряг.

Поліція очікує результатів розтину, щоб визначити причину смерті та з'ясувати, як чоловік потрапив у статую.