Будівництво «Північного потоку – 2» відновилося у водах Німеччини

Роботи з будівництва газопроводу ведуться в територіальних водах Німеччини

Укладання труб з дозволу влади проводить корабель «Фортуна»

Корабель-трубоукладник «Фортуна» відновив роботи з укладання труб для газогону «Північній потік – 2», проти будівництва якого рішуче виступає Україна. Роботи ведуться у територіальних водах Німеччини.

Про це повідомляє видання Zeit з посиланням на представника компанії-оператора Nord Stream 2 AG.

За словами представника компанії, судно «Фортуна» в даний час працює відповідно до наявних дозволів і заяв влади.

Роботи почалися після того, як Федеральне відомство з судноплавства і гідрографії розпорядилося про негайне виконання дозволу на будівництво двокілометрової ділянки у виключній економічній зоні Німеччини.

Нагадаємо, що депутати Верховної Ради проголосували за проєкт постанови №5520 про звернення до Конгресу США, в якому вони просять запровадити санкції проти газопроводу «Північний потік – 2».

Згодом стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена планує зняти санкції з оператора російського газопроводу Nord Stream 2 Agта його виконавчого директора Маттіаса Варінга.

При цьому 14 республіканців у Сенаті США називають хибною стратегію президента Джо Байдена щодо газопроводу «Північний потік – 2» та закликають його негайно зупинити цей проєкт.

Вибори до Бундестагу відбудуться у Німеччині 26 вересня. Віднедавна лідером перегонів стали «Зелені», які виснули одну з двох співлідерів партії Анналену Бербок кандидатом у канцлери.

Відомо, що Бербок не схвалює вступ України до НАТО через конфлікт з Росією.

Ще один кандидат на посаду канцлера від Соціал-демократичної партії Німеччини Олаф Шольц також наполягає на завершенні будівництва газогону.