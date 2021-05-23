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    Будівництво «Північного потоку – 2» відновилося у водах Німеччини

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    Роботи з будівництва газопроводу ведуться в територіальних водах Німеччини - Будівництво «Північного потоку – 2» відновилося у водах Німеччини

    Роботи з будівництва газопроводу ведуться в територіальних водах Німеччини

    Фото з відкритих джерел

    Укладання труб з дозволу влади проводить корабель «Фортуна»

    Корабель-трубоукладник «Фортуна» відновив роботи з укладання труб для газогону «Північній потік – 2», проти будівництва якого рішуче виступає Україна. Роботи ведуться у територіальних водах Німеччини.

    Про це повідомляє видання Zeit з посиланням на представника компанії-оператора Nord Stream 2 AG.

    За словами представника компанії, судно «Фортуна» в даний час працює відповідно до наявних дозволів і заяв влади.

    Роботи почалися після того, як Федеральне відомство з судноплавства і гідрографії розпорядилося про негайне виконання дозволу на будівництво двокілометрової ділянки у виключній економічній зоні Німеччини.

    Нагадаємо, що депутати Верховної Ради проголосували за проєкт постанови №5520 про звернення до Конгресу США, в якому вони просять запровадити санкції проти газопроводу «Північний потік – 2».

    Згодом стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена планує зняти санкції з оператора російського газопроводу Nord Stream 2 Agта його виконавчого директора Маттіаса Варінга.

    При цьому 14 республіканців у Сенаті США називають хибною стратегію президента Джо Байдена щодо газопроводу «Північний потік – 2» та закликають його негайно зупинити цей проєкт.

    Вибори до Бундестагу відбудуться у Німеччині 26 вересня. Віднедавна лідером перегонів стали «Зелені», які виснули одну з двох співлідерів партії Анналену Бербок кандидатом у канцлери.

    Відомо, що Бербок не схвалює вступ України до НАТО через конфлікт з Росією.

    Ще один кандидат на посаду канцлера від Соціал-демократичної партії Німеччини Олаф Шольц також наполягає на завершенні будівництва газогону.

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    Теги: Адміністрація Президента США Німеччина Джозеф Байден НАТО вибори санкції Дональд Трамп будівництво партії корабель Україна Північний потік-2
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    Будівництво «Північного потоку – 2» відновилося у водах Німеччини