  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Очевидці зняли на відео криваву стрілянину біля супермаркету у Харкові

    • Розсилка
    Стрілянина сталася біля супермаркету на вул. Клочківській - Очевидці зняли на відео криваву стрілянину біля супермаркету у Харкові
    Стрілянина сталася біля супермаркету на вул. Клочківській

    Один з постраждалих помер по дорозі у лікарню

    У соцмережі очевидці опублікували відео з місця стрілянини біля супермаркету у Харкові, де в результаті загинула одна людина.

    «На Клочківській біля «Восторга» була перестрілка. Відео 18+» - говориться у коментарі до відео, яке з’явилося на сторінці «Типичный Харьков» у Facebook.

    За даними поліції, біля супермаркету двоє невідомих осіб здійснили постріли зі зброї у двох чоловіків. Один з них помер по дорозі у лікарню, іншому медики надають необхідну допомогу.

    Нагадаємо, 25 жовтня у Харкові в Шевченківському районі біля супермаркету сталась перестрілка, в результаті чого загинула людина.

    Місцеві ЗМІ пишуть, що один з постраждалих - Георгій Ісаков входив в «Оплот» і був заступником Жиліна.

    Після перестрілки в Харкові один з учасників інциденту підірвав себе на вокзалі, повідомили місцеві ЗМІ з посиланням на очевидців.

    Харків кримінал вбивство злочинність поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ