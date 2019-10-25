Очевидці зняли на відео криваву стрілянину біля супермаркету у Харкові



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Стрілянина сталася біля супермаркету на вул. Клочківській

Один з постраждалих помер по дорозі у лікарню

У соцмережі очевидці опублікували відео з місця стрілянини біля супермаркету у Харкові, де в результаті загинула одна людина.

«На Клочківській біля «Восторга» була перестрілка. Відео 18+» - говориться у коментарі до відео, яке з’явилося на сторінці «Типичный Харьков» у Facebook.

За даними поліції, біля супермаркету двоє невідомих осіб здійснили постріли зі зброї у двох чоловіків. Один з них помер по дорозі у лікарню, іншому медики надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, 25 жовтня у Харкові в Шевченківському районі біля супермаркету сталась перестрілка, в результаті чого загинула людина.

Місцеві ЗМІ пишуть, що один з постраждалих - Георгій Ісаков входив в «Оплот» і був заступником Жиліна.

Після перестрілки в Харкові один з учасників інциденту підірвав себе на вокзалі, повідомили місцеві ЗМІ з посиланням на очевидців.