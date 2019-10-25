В поліції кажуть, що біля супермаркету в Харкові були «бандитські розбірки»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Внаслідок стрілянини були поранені двоє чоловіків, один з них помер

На декого з учасників подій це вже третій замах на вбивство, повідомив начальник поліції Харківщини

Очільник поліції Харківщини Валерій Сокуренко назвав стрілянину біля супермаркету на вул. Клочківській у Харкові «бандитськими розбірками».

Про це повідомляє UA: Харків.

За словами Сокуренка, особи всіх учасників подій встановлені поліцією. «Вони відносяться до людей, які порушують закон системно. Це була бандитська розбірка. На декого з них це вже третій замах на вбивство», - сказав начальник поліції Харківщини.

Сокуренко розповів, як розгорталися події: двоє харків'ян вийшли з супермаркету, вони направлялись до свого автомобілю, що був припаркований напроти. Тут їх чекала озброєна людина, зав'язалась перестрілка. Внаслідок перестрілки один чоловік отримав тяжкі поранення і помер у швидкій, іншого доставили з пораненнями стегна, плеча та голови до реанімації. Він у тяжкому стані.

Як розповів Сокуренко, на автомобілі Toyota RAV4 один з учасників стрілянини утік з місця події, покинув та підпалив машину. Коли патрульні знайшли чоловіка (в районі Південного вокзалу), він підірвав себе.

Чоловік, який загинув від вибуху, раніше судимий житель Донеччини, міста Горлівки. Останнім часом перебував у Харкові.

«Таке враження, що кілер замовників боявся більше, ніж поліцію. Замість того, щоб здатися патрульним, він підірвав себе. Думаємо, це не був нещасний випадок, але ми розберемося», - заявив начальник поліції Харківщини.

Нагадаємо, 25 жовтня у Харкові в Шевченківському районі біля супермаркету сталась перестрілка, в результаті чого загинула людина.

Місцеві ЗМІ пишуть, що один з постраждалих - Георгій Ісаков входив в «Оплот» і був заступником Жиліна.

Після перестрілки в Харкові один з учасників інциденту підірвав себе на вокзалі, повідомили місцеві ЗМІ з посиланням на очевидців.

У соцмережі очевидці опублікували відео з місця стрілянини біля супермаркету у Харкові.