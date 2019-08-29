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    Біля узбережжя Японії стався землетрус

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    Біля узбережжя Японії стався землетрус

    Підземні поштовхи були зафіксовані на глибині 10 км біля префектури Аоморі

    Неподалік східного узбережжя Японії стався землетрус магнітудою 6,1.

    Про це повідомляє Метеорологічна агенція Японії.

    Зазначається, що підземні поштовхи були зафіксовані на глибині 10 км біля префектури Аоморі, розташованій на найбільшому японському острові Хоншу.

    Наразі інформації про руйнування або постраждалих не надходило.

    Метеорологічна агенція також не видавала попередження про загрозу цунамі.

    Японія землетрус цунамі
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