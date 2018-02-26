Біля узбережжя Японії стався землетрус магнітудою 5,7

Біля східного узбережжя Японії стався землетрус магнітудою 5,7. Про це повідомляє інформагентство Xinhua. «Підземні поштовхи були зафіксовані о 01.28 понеділка за місцевим часом в 73 кілометрах на схід від міста Мінамісома і в 96 кілометрах від міста Івакі в префектурі Фукусіма на острові Хонсю», - йдеться в повідомленні.



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Осередок землетрусу знаходився на глибині 40 кілометрів

Біля узбережжя Японії стався землетрус магнітудою 5,7

Біля східного узбережжя Японії стався землетрус магнітудою 5,7. Про це повідомляє інформагентство Xinhua.

«Підземні поштовхи були зафіксовані о 01.28 понеділка за місцевим часом в 73 кілометрах на схід від міста Мінамісома і в 96 кілометрах від міста Івакі в префектурі Фукусіма на острові Хонсю», - йдеться в повідомленні.

Осередок землетрусу знаходився на глибині 40 кілометрів. Японське метеорологічне агентство заявило, що ризику цунамі немає.

Повідомлень про загиблих і руйнування не надходило.

Нагадаємо, біля Японії знайшли вулкан, який здатен вбити мільйони людей.

Раніше повідомлялося, що в штаті Оахака на півдні Мексики стався землетрус магнітудою 6,0.