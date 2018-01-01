Біля Японії знайшли вулкан, який здатен вбити мільйони людей

Підводний вулкан може спричинити катастрофу

Гігантський лавовий купол, який існує під кальдерою Кікай (Японія), може викинути 32 кубічних кілометра лави. До такого висновку дійшли дослідники з Університету Кобе, передає видання Science Alert. Вчені вивчали кальдеру Кікай - кратер вулкана, чиє виверження 7,3 тисячі років тому призвело до загибелі культури Дземон на території півдня острова



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Фото: Hydrographic and Oceanographic Department/Japan Coast Guard

Підводний вулкан може спричинити катастрофу

Гігантський лавовий купол, який існує під кальдерою Кікай (Японія), може викинути 32 кубічних кілометра лави. До такого висновку дійшли дослідники з Університету Кобе, передає видання Science Alert.

Вчені вивчали кальдеру Кікай - кратер вулкана, чиє виверження 7,3 тисячі років тому призвело до загибелі культури Дземон на території півдня острова Кюсю. Вчені виявили всередині вулкана купол з магмою радіусом 10 кілометрів і висотою 600 метрів. Вони знайшли докази нової вулканічної активності під кратером.

Науковці вважають, що потужності такого утворення вистачить для того, щоб викинути близько 32 куб. км магми. Проте, найнебезпечнішим є не викид лави з купола, а масштабне супервиверження.

«Найсерйозніша проблема, про яку ми турбуємося, - це не виверження цього лавового купола, а виникнення наступного супервиверження», - розповів вулканолог Йосююкі Тацумі.

Наразі існує приблизно 1% шанс на «катастрофічне» виверження кальдери протягом наступних 100 років. Ця може призвести до знищення 110 мільйонів людей. Хвилі від виверження досягнуть берегів Північної Америки і Китаю.