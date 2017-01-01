Bitcoin подорожачав до 8600 доларів
- 25 Листопада, 20:41
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Курс перебуває у висхідній тенденції
Ціна на криптовалюту Bitcoin вперше перетнула позначку у 8650 доларів. Про це свідчать дані CoinDesk.
Наразі курс перебуває у висхідній тенденції.
Нагадаємо, у п'ятницю, 24 листопада, з'явився новий різновид криптовалюти біткоїн - Bitcoin Diamond.
Bitcoin Diamond створила група анонімних розробників. Нову криптовалюту підтримують уже 28 бірж.
На сайті біржі OKEx 22 листопада анонсували включення Bitcoin Diamond (BCD) до лістингу торговельного майданчика та нарахування нової криптовалюта відповідно до балансу біткоінів у гаманцях користувачів у співвідношенні 1:10 (1 BTC = 10 BCD), оскільки обсяг емісії Bitcoin Diamond в 10 раз більший за максимальну пропозицію першої криптовалюти. Біржа OKEx запустить торги новою криптовалютою 25 листопада.
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Джерело: Економічна правда