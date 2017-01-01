Bitcoin подорожачав до 8600 доларів

Курс перебуває у висхідній тенденції

Ціна на криптовалюту Bitcoin вперше перетнула позначку у 8650 доларів. Про це свідчать дані CoinDesk. Наразі курс перебуває у висхідній тенденції. Нагадаємо, у п'ятницю, 24 листопада, з'явився новий різновид криптовалюти біткоїн - Bitcoin Diamond. Bitcoin Diamond створила група анонімних розробників. Нову криптовалюту підтримують уже 28 бірж.